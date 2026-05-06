Cae en Itagüí la Reina de la Escopolamina tras sofisticado operativo policial

Las autoridades de Antioquia capturaron a Indira Surgey Orrego, señalada de drogar a sus víctimas en discotecas para robarles, quien intentó evadir la justicia usando la identidad de su hermana.

En el municipio de Itagüí , ubicado en el departamento de Antioquia , se ha llevado a cabo un operativo policial de gran magnitud que ha culminado con la captura de una mujer sumamente peligrosa, conocida en el mundo del hampa como La Reina de la Escopolamina .

Este procedimiento fue el resultado de una serie de denuncias ciudadanas y un seguimiento exhaustivo realizado por las autoridades locales, quienes habían detectado un incremento en los reportes de hurtos bajo efectos de sustancias químicas en diversos establecimientos nocturnos de la región. La intervención se produjo específicamente en una discoteca local, donde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá fue alertada sobre la presencia de dos mujeres que estaban sustrayendo teléfonos celulares de manera sistemática.

Debido a que la situación estaba generando alteraciones en el orden público y un clima de inseguridad entre los asistentes, los agentes procedieron a la detención preventiva de ambas sospechosas para llevar a cabo la verificación de sus antecedentes y documentos de identidad en el Centro de Traslado por Protección. Durante el proceso de identificación, los oficiales comenzaron a notar ciertas inconsistencias en la documentación presentada por una de las mujeres.

Gracias a un trabajo coordinado y articulado entre la Secretaría de Seguridad de Itagüí y el cuerpo de la Policía Judicial, se inició una investigación minuciosa sobre la veracidad de la cédula de ciudadanía exhibida. Tras un análisis detallado, se descubrió que la mujer estaba utilizando la identidad de su propia hermana para engañar a los agentes y evitar que su verdadera hoja de vida criminal saliera a la luz.

Una vez que se logró establecer su identidad real, las autoridades identificaron a la detenida como Indira Surgey Orrego. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que Orrego no solo era una presunta delincuente común, sino que ya contaba con una orden de captura vigente y una condena previa de noventa meses de prisión.

Los delitos por los cuales fue sentenciada incluyen hurto calificado y agravado, además de una agravante especialmente grave: la utilización de menores de edad para facilitar la comisión de actividades delictivas, lo que demuestra un patrón de comportamiento criminal organizado y despiadado. El modus operandi empleado por La Reina de la Escopolamina era particularmente insidioso y manipulador. Según las investigaciones preliminares, Orrego se infiltraba en bares y discotecas del Área Metropolitana presentándose falsamente como una profesional de la salud.

Esta fachada le permitía generar una confianza inmediata en sus víctimas, quienes, creyendo que estaban ante una persona honorable, bajaban la guardia. En el momento preciso, la mujer suministraba escopolamina, una sustancia que anula la voluntad de la persona y provoca amnesia temporal, facilitando así el robo de pertenencias valiosas como teléfonos de alta gama, carteras y joyas sin que la víctima pudiera oponer resistencia o recordar lo sucedido.

Este método de robo, que combina la manipulación psicológica con el uso de sustancias químicas, ha dejado a numerosas personas en estado de vulnerabilidad y shock emocional. Ante la gravedad de los hechos, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, ha hecho un llamado público y urgente a toda la ciudadanía.

El funcionario instó a aquellas personas que reconozcan a la capturada o que hayan sido víctimas de esta modalidad de hurto a que se acerquen a las instalaciones policiales para presentar sus denuncias formales. El objetivo es claro: recolectar la mayor cantidad de testimonios y evidencias posibles para que la Fiscalía General de la Nación pueda robustecer el proceso judicial en contra de Indira Surgey Orrego.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía, y se espera que el flujo de nuevas denuncias permita que la sentencia sea ejemplar y que la mujer pague efectivamente el tiempo de prisión impuesto por la ley. Este golpe a la criminalidad en Itagüí representa un avance significativo en la lucha contra el hurto en establecimientos públicos y envía un mensaje contundente sobre la incapacidad de los delincuentes para evadir la justicia mediante el uso de identidades falsas





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Itagüí Escopolamina Hurto Seguridad Antioquia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cae cargamento millonario de cocaína en Caldas: iba oculto en el doble fondo de un camiónEl operativo permitió capturar al conductor y evidenciar una ruta del narcotráfico con destino internacional.

Read more »

Cae red de explotadores sexuales de menores que delinquía cerca a colegios en MedellínEntre los implicados con esta red criminal fue judicializado un ciudadano mexicano señalado de contactar a varias de las víctimas en entornos escolares.

Read more »

Gobierno de Rumanía cae por una moción de censura de socialdemócratas y ultrasLa moción se produjo tras el desmoronamiento de la coalición gubernamental, después de que el PSD abandonara el gabinete en protesta por una serie de medidas de ajuste fiscal impulsadas por Boloja-

Read more »

Cae red de explotación sexual infantil en Medellín: capturan a siete personas, entre ellas un mexicanoDOLAR

Read more »

Cae taller clandestino de patinetas en Las Nieves, centro de BogotáEl operativo permitió dos capturas y la incautación de decenas de piezas sin procedencia

Read more »

Cae extranjero acusado de explotación sexual infantil en MedellínCapturan en Medellín a ciudadano mexicano acusado de delitos sexuales contra menores. Fue detenido mientras tramitaba su cédula de extranjería.

Read more »