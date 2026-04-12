La participación de cafés especiales colombianos en World of Coffee San Diego 2026 marca un nuevo impulso en la estrategia de internacionalización del sector, destacando la diversidad y calidad del café nacional y abriendo nuevas oportunidades de negocio.

La participación destacada de los cafés especiales colombianos en la feria global World of Coffee San Diego 2026, celebrada recientemente en Estados Unidos, marcó un nuevo hito en la estrategia de internacionalización del sector caficultor colombiano, liderada por la Federación Nacional de Cafeteros. Este evento, que reunió a más de 15.

000 profesionales del café de más de 90 países, se convirtió en una vitrina crucial para que los productores colombianos accedieran a un mercado global en constante expansión. La Federación presentó una muestra representativa de cafés colombianos, cuidadosamente seleccionada para resaltar la diversidad de perfiles y atributos del café nacional, bajo la dirección del gerente general, Germán Bahamón. La delegación exhibió una selección que abarcaba cafés de regiones emblemáticas como Tolima, Huila, Antioquia, Caldas y Santander, entre otras zonas productoras, demostrando la riqueza y variedad de la oferta cafetera colombiana. Este enfoque en cafés especiales, también conocidos como 'craft coffees', responde a la creciente demanda global de productos con mayor trazabilidad, calidad superior y valor agregado, consolidando la posición de Colombia como un actor clave en este nicho de mercado. La participación en este tipo de eventos se enmarca en una política de presencia activa en los principales escenarios internacionales del sector, permitiendo a los caficultores colombianos fortalecer su presencia en mercados globales y establecer relaciones comerciales directas con compradores internacionales. El stand de la Federación se posicionó estratégicamente como uno de los espacios más visitados de la feria, facilitando el contacto directo entre los productores y los compradores, y funcionando como una plataforma para dinamizar el comercio y generar oportunidades de negocio. El evento no solo ofreció una plataforma para la promoción y venta de cafés especiales, sino también para el intercambio de conocimientos y la identificación de nuevas tendencias del mercado. La feria permitió a los productores colombianos acceder a información valiosa sobre las preferencias de los consumidores y las innovaciones en el sector, lo cual es fundamental para ajustar la oferta cafetera y mantener su relevancia en mercados exigentes. La participación de Colombia en World of Coffee San Diego 2026 fue una oportunidad para fortalecer la conexión entre caficultores, tostadores y compradores, acortando la cadena comercial y generando mayor valor para los productores. La estrategia de la Federación se centra en consolidar el café colombiano como un producto de alta calidad, origen diferenciado y con un valor agregado superior. En términos económicos, la internacionalización de los cafés especiales se traduce en mayores ingresos para los productores, quienes pueden acceder a mejores condiciones comerciales en comparación con los mercados tradicionales. Este enfoque en cafés especiales también refleja un cambio en la estructura de la oferta exportadora del país, con un desplazamiento hacia productos con mayor diferenciación y menor dependencia de los commodities tradicionales. La presencia activa en eventos como World of Coffee San Diego es un testimonio del compromiso de Colombia de liderar el mercado global de cafés especiales y de continuar fortaleciendo la imagen del café colombiano como un producto de excelencia. La participación colombiana en la feria incluyó el acompañamiento a los productores interesados en fortalecer su presencia en mercados internacionales. La Federación Nacional de Cafeteros desarrolló una estrategia institucional orientada a facilitar la inserción directa de la oferta cafetera en los circuitos globales. Además de la promoción, la feria ofreció un espacio para generar relacionamiento comercial con actores provenientes de casi 100 países. El evento también proporcionó un entorno propicio para la generación de oportunidades de negocios y el fortalecimiento de las relaciones comerciales. La presencia de Colombia en California reafirma su compromiso con el mercado global de cafés especiales y con la promoción de la excelencia del café colombiano. La estrategia de internacionalización del sector caficultor colombiano se enfoca en la calidad, la trazabilidad y la diferenciación del producto, lo que le permite competir en mercados internacionales de manera efectiva. La participación en ferias internacionales es clave para mantener la competitividad y la relevancia del café colombiano en el mundo. La Federación Nacional de Cafeteros continúa trabajando para apoyar a los caficultores colombianos y para fortalecer la posición de Colombia como un líder en el mercado global de cafés especiales. Finalmente, es importante destacar que, paralelamente a este evento, se produjo una noticia relevante sobre el ámbito judicial, donde Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, un conductor de plataformas, fue enviado a prisión por presuntos delitos de abuso y robo a extranjeras en Medellín, lo cual, aunque ajeno al contexto de la feria cafetera, resalta la importancia de la seguridad y el respeto por los derechos humanos





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