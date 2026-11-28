Caimanes de Barranquilla derrota 7-0 a Leones con blanqueada en el estadio Édgar Rentería, liderando la LPBC 2026-2027 con récord de 7-1.

Caimanes de Barranquilla logró una victoria contundente al imponerse 7-0 a Leones de Barranquilla, registrando la primera blanqueada de la temporada 2026-2027 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano. El encuentro se disputó en el estadio Édgar Rentería, ubicado en la capital del departamento de Atlántico, consolidando un dominio total del equipo reptil sobre sus rivales de ciudad.

Primeros lanzamientos y expulsión de Junior Guzmán

Diego Contreras abrió el juego con un sencillo, permitiendo que Santiago Vargas conectara un doblete. Richard González realizó un sacrificio que permitió anotar a Contreras para poner el marcador 0-1. En el tercer episodio, Keiko Mori anotó desde tercera base tras un lanzamiento defectuoso del pitcher Junior Guzmán, incrementando la ventaja a 0-2.

Also read Barranquilla sigue dominando la Liga: Caimanes barrió a Toros y Leones dividió honores con Tigres

La dinámica del partido cambió drásticamente en el sexto episodio cuando el umpire principal expulsó a Junior Guzmán. La sanción se debió a que el lanzador aparentemente le arrojó una pelota a la cabeza de un jugador rival, violando las reglas de seguridad. Esta intervención arbitral marcó el punto de inflexión en la actuación del montículo leonino.

Ataque ofensivo en el octavo episodio

Caimanes de Barranquilla expandió su dominio en la parte final del octavo capítulo. Carlos Arroyo remoló la tercera carrera con un elevado de sacrificio que permitió la anotación de Keiko Mori. Andrés Villafaña se embasó por un error del campocorto y avanzó gracias a un sencillo de Henry Urrutia.

Advertisement

Anthony Jiménez entró a correr tras la base de Urrutia y fue empujado al home por un imparable de Diego Contreras. Posteriormente, un doblete de Richard Ramírez por las calles del parque central trajo al plato a Jonathan Mendoza y a Contreras, cerrando el marcador definitivo en 0-7 a favor del equipo reptil.

Desempeño estelar de John Enríquez y Diego Contreras

John Enríquez se llevó la victoria crediticia tras lanzar cinco episodios con efectividad, mientras que Junior Guzmán quedó con la derrota tras cinco entradas en el montículo antes de su expulsión. Diego Contreras fue la figura ofensiva con una impresionante línea de 4-3, incluyendo un doblete, dos carreras anotadas y una empujada.

La novena Leones intentó evitar la blanqueada en la novena entrada al situar corredores en segunda y tercera base con dos outs. Sin embargo, no lograron el batazo oportuno y el juego concluyó con una victoria histórica para Caimanes.

Impacto en la tabla de posiciones y próximos partidos

Con este triunfo del viernes, Caimanes de Barranquilla alcanzó siete victorias y una derrota, asegurando la primera posición en el torneo de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano. Por su parte, Leones de Barranquilla mantiene un registro de tres victorias y tres derrotas, alejándose del liderato tras la goleada recibida.

Advertisement

Próximo enfrentamiento en el estadio Édgar Rentería

La rivalidad local continuará este sábado cuando ambas novenas se vuelvan a enfrentar nuevamente en el estadio Édgar Rentería. El partido programado para las 5:00 de la tarde contará con la ventaja de localía para Leones de Barranquilla, quien buscará recuperarse del historial reciente frente a su acérrimo rival.