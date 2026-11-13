Calamidad pública en Paso Malo: La urgencia de la reubicación y el drenaje

La declaratoria de calamidad pública en Paso Malo exige acciones inmediatas de reubicación y obras de drenaje tras el avance del deslizamiento que amenaza a residentes.

La administración municipal de Bucaramanga ha emitido la declaratoria de calamidad pública para el sector de Paso Malo, ubicado en el norte de la ciudad. Esta medida responde a la evidencia contundente de que cientos de personas enfrentan un riesgo inminente debido a la inestabilidad del terreno. La decisión busca activar mecanismos de protección, aunque su efectividad dependerá de las acciones concretas que se implementen a partir de este reconocimiento oficial de la emergencia.

Avance del deslizamiento y falta de instrumentos

El deslizamiento que afecta a Paso Malo y a Villas de San Ignacio sigue activo, según confirman informes técnicos sin ambigüedades. El terreno se agita continuamente, pero la situación se ha complicado por la ausencia de instrumentos operativos para medir el movimiento en profundidad. El desplazamiento del suelo deformó y averió los equipos de monitoreo existentes.

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Esta circunstancia agrava la crisis, pues el desconocimiento sobre la velocidad y el alcance del fenómeno dificulta cualquier plan de mitigación preciso. La evidencia material del deterioro es visible, con decenas de viviendas desocupadas en pocas semanas, marcos de puertas y ventanas deformados, y fisuras que atraviesan las estructuras de lado a lado.

Limitaciones en obras de drenaje y protección

La filtración de agua lluvia por las grietas del pavimento hacia las casas de la parte baja del terreno constituye un factor adicional de riesgo grave. Cada aguacero incrementa la presión sobre una ladera que ya se encuentra en movimiento. Esta dinámica deja claro que la acción oficial debe incluir obras de drenaje y protección de la base de la ladera.

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La ausencia de recursos para la obra integral no exime a las autoridades de adoptar medidas inmediatas de protección. Estas deben incluir monitoreo permanente, evaluación estructural de las viviendas y la reubicación temporal o definitiva de las familias afectadas si la situación así lo requiere.

Expansión del riesgo hacia la Etapa VII

Los informes técnicos advierten que el movimiento del terreno avanza hacia las primeras filas de casas de la Etapa VII. Esto significa que el riesgo se expande y las familias que aún permanecen en el sector viven en condiciones que comprometen su seguridad. Entre estos residentes se encuentran adultos mayores y personas con discapacidad.

La posibilidad de trasladar a las familias que residen en el área de posible derrumbe se hace más prioritaria cada día. Si los informes indican que algunas viviendas están en riesgo de colapso, la administración tiene el deber de evaluar esa alternativa con seriedad y celeridad, priorizando la vida de las personas.

Reacciones comunitarias y necesidades inmediatas

La comunidad ha asumido con sus propios medios la tarea de tapar grietas con escombros y tierra, y de regar la vía para contener el polvo. Estos esfuerzos son dignos de reconocimiento, pero resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno que los amenaza. La respuesta oficial no puede limitarse a recomendaciones y a la caracterización de familias.

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La declaratoria de calamidad pública permite contratar directamente y activar un plan de acción, pero estas facultades deben usarse con la urgencia que exige la situación. La solución definitiva tiene un costo elevado y no ha sido priorizada, pero se requieren decisiones técnicas con soporte científico para responder efectivamente al peligro existente.