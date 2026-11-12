Calendario Black Friday 2026 en Colombia: Fechas, Descuentos y Estrategias de Ahorro

Descubre el calendario oficial del Black Friday 2026 en Colombia con fechas de Éxito, Falabella y Alkosto. Estrategias para evitar gastos impulsivos y maximizar tu presupuesto.

La temporada comercial más importante del cierre de año en Colombia está programada para finales de noviembre de 2026, consolidando al Black Friday como un evento económico clave para los hogares y empresas del país. La fecha central oficial se fijó para el viernes 27 de noviembre, aunque la realidad del mercado indica que las campañas de descuentos se extenderán significativamente antes y después de esa jornada específica.

La relevancia financiera de este periodo fue evidente en el análisis del año anterior, donde BBVA Research documentó que el gasto combinado de hogares y empresas superó en un 85 por ciento el promedio de un fin de semana normal de noviembre. La adquisición de bienes físicos registró incluso un incremento mayor, alcanzando un incremento del 102 por ciento sobre las cifras habituales, lo que subraya el poder adquisitivo movilizado en estas fechas.

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Calendario Comercial de Grandes Cadenas en 2026

El calendario oficial del Black Friday 2026 en Colombia no se limita a un solo día, sino que involucra a múltiples retailers que han extendido sus ventanas de promoción para facilitar la planificación financiera de los consumidores. Éxito ha anunciado que sus descuentos estarán activos desde el 13 de noviembre hasta el 2 de diciembre, ofreciendo una ventana de aproximadamente tres semanas para realizar compras.

Por su parte, Falabella ha confirmado la continuidad de sus ofertas del 17 de noviembre al 2 de diciembre, alineándose con el cierre de mes típico de muchas promociones retail. Alkosto, por otro lado, estructuró su campaña bajo el nombre de Black Days, programando sus promociones especiales desde el 19 de noviembre hasta el 4 de diciembre, lo que permite a los compradores comparar precios durante un periodo extendido.

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Segmentos con Mayor Demanda Estimada

De cara a la temporada de finales de 2026, las estimaciones de GoTrendier señalan que cuatro categorías específicas dominarán el interés de los compradores en el mercado colombiano. La moda, los artículos para el hogar, el entretenimiento y los productos infantiles se perfilan como los segmentos con mayor volumen de oferta y demanda esperada.

La disponibilidad de estos productos no se restringe a un canal único, ya que la oferta se encontrará tanto en establecimientos físicos tradicionales como en plataformas digitales. Esta dualidad obliga al consumidor a realizar una comparación exhaustiva entre diferentes comercios para identificar dónde se encuentra el mejor precio real y cuáles son las condiciones específicas de cada promoción.

La duración prolongada de estas campañas, que a menudo se extienden hasta el Cyber Monday y abarcan semanas completas, significa que los compradores no necesitan concentrar todos sus gastos en una sola jornada. Esta dispersión temporal ofrece diferentes ventanas para analizar las ofertas y tomar decisiones de compra más informadas sin la presión del tiempo limitado.

Estrategias Financieras para Evitar el Gasto Impulsivo

Para mitigar el riesgo de gastar por encima de las posibilidades, expertos recomiendan comenzar por definir un presupuesto claro antes de iniciar la búsqueda de ofertas. Establecer un límite financiero estricto ayuda a priorizar los productos realmente necesarios y reserva recursos para otros compromisos financieros que surjan a finales de año.

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La comparación de precios con anticipación es fundamental para determinar si un descuento representa un ahorro genuino. Los consumidores deben consultar el valor habitual de los productos y contrastarlo entre diferentes vendedores, calculando además el costo final que incluye gastos de envío e intereses si se opta por financiación.

Revisar las condiciones de compra y la reputación del vendedor es otro paso crítico para proteger la transacción. En el entorno digital, ingresar directamente a sitios oficiales y utilizar medios de pago seguros reduce significativamente el riesgo de fraude, mientras que verificar tiempos de entrega y políticas de devolución asegura una experiencia post-compra satisfactoria.

Considerar alternativas de segunda mano, como las recomendadas por GoTrendier, puede ser una vía efectiva para encontrar opciones dentro de diversos presupuestos. Ana Jiménez, country manager de GoTrendier Colombia, destacó que los consumidores no deben fijarse únicamente en el porcentaje de descuento, sino evaluar el valor real y las condiciones de lo que compran para tomar decisiones más informadas y aprovechar mejor su presupuesto.