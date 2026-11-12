Calendario Black Friday y Cyber Monday 2026 en Colombia: Fechas Clave

Descubre las fechas oficiales del Black Friday 27 y Cyber Monday 30 de noviembre 2026 en Colombia. Analizamos campañas de Falabella, Ktronix, Bylmo y ofertas previstas.

Colombia se prepara para dos de los eventos comerciales más significativos del año, con el calendario oficial que establece el viernes 27 de noviembre de 2026 como la jornada central del Black Friday y el lunes 30 de noviembre de 2026 para el Cyber Monday. Estas fechas marcan el punto álgido de una temporada de descuentos que impacta tanto al sector minorista físico como al digital, permitiendo a los consumidores acceder a promiciones en tecnología, hogar y moda antes del inicio de las fiestas navideñas.

La dinámica comercial ha evolucionado para extender estos periodos más allá de las 24 horas tradicionales, con establecimientos clave que han anunciado campañas prolongadas para maximizar la participación del consumidor. Esta estrategia refleja la adaptación del mercado colombiano a tendencias globales, integrando estos eventos en la rutina de compras nacional.

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Febrero Oficial y Extensión de Campañas Comerciales

El viernes 27 de noviembre de 2026 constituye la fecha oficial del Black Friday, conocida localmente como Viernes Negro, origen estadounidense posterior al Día de Acción de Gracias que ha sido adoptado masivamente en Colombia para lanzar la temporada navideña. A pesar de esta marca central, el comercio local ha demostrado que las promociones raramente se limitan a un solo día, extendiéndose a través de ventanas operativas más amplias establecidas por cada retailer.

El lunes 30 de noviembre de 2026 seguirá al Black Friday como el Cyber Monday, una jornada específicamente diseñada para consolidar las ventas en el canal digital y servir como una continuación lógica de las ofertas de finales de noviembre. Esta división permite a los compradores elegir entre experiencias de compra táctiles en tiendas físicas o la conveniencia exclusiva de las plataformas en línea.

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Estrategias de Major Retailers Falabella y Ktronix

Falabella ha definido una ventana de promoción extensa para su Black Friday, operando desde el 17 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2026, ofreciendo descuentos accesibles a través de su página web, aplicación móvil y sus más de 100 tiendas físicas en todo el país. Esta estrategia de ventana abierta permite a los clientes consultar y aprovechar las promociones sin la presión inmediata del día único.

Por su parte, Alkosto y su filial Ktronix han lanzado sus Black Days programados desde el 20 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2026, enfocándose en categorías de alto valor como televisores, computadores, celulares, neveras, lavadoras y videojuegos. La información detallada sobre estas ofertas está centralizada en la página específica de Black Days de Ktronix, facilitando el acceso a condiciones de compra para artículos electrónicos y de hogar.

Participación de Bylmo en el Mercado

Bylmo ha adelantado su campaña Black Days comenzando desde el 29 de octubre hasta el 2 de diciembre, estableciendo una de las ventanas más tempranas del mercado para captar la intención de compra de los consumidores con antelación. Los interesados pueden revisar los productos participantes y las condiciones específicas directamente en su página oficial, aprovechando descuentos que se inician varias semanas antes del viernes negro oficial.

Segmentos de Alta Demanda y Categorías Prioritarias

La tecnología y los electrodomésticos lideran las intenciones de compra según información recopilada por Bancolombia, con artículos como celulares, computadores portátiles, televisores, consolas de videojuegos, neveras, freidoras de aire, hornos microondas y cafeteras concentrando la mayor atención del mercado. Estos productos representan el núcleo de la estrategia comercial durante estas jornadas, ofreciendo los descuentos más agresivos.

La moda y el calzado también ocupan un segmento crítico, con búsquedas intensas de zapatos, joyería, relojes, bolsos, carteras y gafas, mientras que los productos para el hogar incluyen sartenes, ollas, vajillas, espejos, tapetes, muebles, comedores, colchones, camas, basecamas, escritorios, parrillas y sillas para exteriores. La diversidad de categorías permite a los consumidores renovar su vestuario y equipar sus residencias simultáneamente.

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Belleza, Salud y Planificación de Viajes

En el segmento de belleza y salud, los consumidores buscan maquillaje, perfumes y productos específicos para el cuidado del cabello y la piel, así como herramientas como planchas, depiladoras eléctricas, secadores y rizadoras. Estas categorías complementan la oferta tradicional, atrayendo a un perfil de comprador interesado en el bienestar y la apariencia personal.

Los viajes y el turismo se consolidan como otra categoría relevante, con agencias y plataformas turísticas incluyendo promociones en paquetes y servicios para quienes buscan organizar sus vacaciones de fin de año o planear viajes posteriores a las fiestas. Esta oferta diversificada refleja la naturaleza integral de los descuentos, que abarcan tanto bienes tangibles como experiencias.

Factores de Decisión y Seguridad del Consumidor

Reportes de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y la encuesta anual de Fenalco confirman que los eventos de comercio electrónico concentran una parte mayoritaria de las intenciones de compra en tecnología, electrodomésticos y moda. La financiación a fácil pago, los cupones de descuento y las promociones exclusivas de las aplicaciones móviles son estrategias clave que impulsan estas cifras.

El aumento vertiginoso de las compras por internet durante estas jornadas exige precauciones rigurosas para evitar fraudes y gastos innecesarios. Las recomendaciones de expertos incluyen planificar las compras con anticipación, realizar una lista estricta de prioridades y establecer un presupuesto claro antes de navegar por las múltiples ofertas disponibles en los canales digitales.