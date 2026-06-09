Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026: fechas, rivales y horarios para Colombia

Se revela el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026 con 72 partidos. Conoce las fechas, los rivales y los horarios en Colombia para los partidos de la selección, que jugará contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en horarios de alta audiencia. El nuevo formato del torneo permitirá la clasificación de 32 equipos a la siguiente ronda.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definido el calendario completo de su fase de grupos, con un total de 72 partidos distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

Este nuevo formato, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, amplía la cantidad de equipos participantes y modifica la estructura tradicional. Los partidos de la fase inicial se jugarán en horarios que variarán según la sede, abarcando desde la mañana hasta la noche, lo que permitirá a los aficionados colombianos seguir los encuentros en horarios de alta audiencia.

Según informes de FourFourTwo, el torneo comenzará el jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca. La fase de grupos consta de seis partidos por grupo, ya que cada selección juega contra las otras tres una vez; al multiplicar estos seis juegos por los 12 grupos, se obtiene el total de 72 encuentros.

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a la ronda de 32, lo que generará más partidos y más jornadas cargadas para los seguidores que deseen seguir múltiples juegos diarios. Para Colombia, los tres partidos de la Selección quedaron en horarios cómodos: dos a las 9:00 p. m. y el cierre contra Portugal a las 6:30 p. m. , facilitando el seguimiento del equipo de Néstor Lorenzo en su regreso a una Copa del Mundo.

El calendario completo detalla fechas, rivales y horarios específicos en Colombia, y el enfrentamiento contra Portugal se vislumbra como el más fuerte del grupo, no solo por la historia reciente del equipo europeo, sino porque puede ser decisivo para definir las posiciones de clasificación. Aunque Uzbekistán y República Democrática del Congo aparecen como rivales menos mediáticos, su papel podría ser crucial para marcar el camino del grupo desde las primeras fechas





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