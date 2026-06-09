Calendario completo y horarios de la fase de grupos del Mundial 2026

Conoce las fechas, horarios y sedes de los 72 partidos de la primera fase del Mundial 2026, que se jugará del 11 al 27 de junio con 48 selecciones repartidas en 12 grupos. Colombia cierra su participación el 27 de junio.

El Mundial 2026 , programado para ser el primero con 48 selecciones, está a punto de iniciar. La fase de grupos , que consta de 72 partidos, se disputará entre el 11 y el 27 de junio.

Cada grupo, compuesto por cuatro equipos, jugará tres jornadas. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, sumando 32 selecciones para la fase eliminatoria. La competencia total incluirá 104 encuentros. La primera jornada incluye el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Colombia, situada en el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil, finalizará su participación en la fase de grupos el 27 de junio. El calendario completo abarca sedes en ciudades como Guadalajara, Los Ángeles, Nueva York, Dallas, entre otras, con horarios que varían desde la mañana hasta la noche. La tercera y última jornada de la fase de grupos se jugará de manera simultánea entre el 24 y el 27 de junio para garantizar equidad.

Este formato ampliado busca incrementar la participación global y el interés comercial, aunque también ha generado debates sobre la calidad competitiva. La distribución de grupos y fechas fue anunciada por la FIFA, y el sorteo definió los emparejamientos que ya están fijos en el calendario





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