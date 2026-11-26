Alcaldía de Medellín anuncia agenda con 120 eventos culturales gratuitos en 16 comunas y corregimientos entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

La Alcaldía de Medellín ha confirmado una extensa agenda cultural que abarca desde el 27 de noviembre de 2024 hasta el 11 de enero de 2025. Durante este período, la capital antioquense albergará cerca de 120 actividades diseñadas para cubrir las 16 comunas y los cinco corregimientos del municipio. La programación incluye conciertos, novenas, espectáculos de danza, actividades infantiles y presentaciones artísticas que no tendrán costo de entrada para el público en general.

El Corredor Navideño y sus horarios oficiales

El eje central de esta celebración será el Corredor Navideño, ubicado estratégicamente entre la avenida Regional y Parques del Río. Este espacio funcional operará diariamente desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, ofreciendo un ambiente festivo que incluye un pesebre silletero, artistas callejeros, personajes navideños y un teatrino con programación musical. Las novenas de aguinaldos se realizarán específicamente entre el 16 y el 23 de diciembre a las 7:00 p. m., consolidando este lugar como el punto focal de la temporada.

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Posiciones oficiales y enfoque comunitario

Verónica Suárez Restrepo, secretaria de Cultura Ciudadana, definió esta iniciativa como la Navidad de la Gente. Su declaración enfatiza el objetivo de acompañar la alegría de las familias y distribuir la actividad artística directamente en los barrios y corregimientos. Este enfoque busca democratizar el acceso a la cultura y celebrar la época más destacada del año mediante la participación activa de las comunidades locales.

Parque Infantil de Navidad y Parque de los Deseos

Una de las novedades más esperadas es la apertura gratuita del Parque Infantil de Navidad en el Parque Norte durante el primer fin de semana de diciembre. El recinto funcionará de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con una capacidad limitada a 4.000 pases, cada uno válido para un menor de edad y un acompañante. Además, el Parque de los Deseos recibirá al Parque Cultural Navideño del 3 al 6 de diciembre, con eventos que comenzarán a las 6:00 p. m.

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Actividades artísticas en nueve comunas específicas

La celebración se extenderá a nueve comunas seleccionadas: Popular, Manrique, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, La América y Belén. En estos territorios se realizarán encuentros artísticos y musicales los días 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 19 de diciembre, entre las 6:00 p. m. y la medianoche. La programación incluye trova parrandera, serenatas al estilo viejoteca, música tropical y coros.

Cronograma de presentaciones en corregimientos y museos

En los cinco corregimientos se llevarán a cabo novenas, presentaciones de coros, obras de teatro y talleres infantiles a las 5:00 p. m. Las fechas asignadas son: el 16 de diciembre en Altavista; el 17 en San Antonio de Prado; el 18 en Santa Elena; el 19 en San Cristóbal y el 20 en San Sebastián de Palmitas. Además, el Museo de Antioquia será escenario de los Bailables de Cuadra el 9 de diciembre de 5:00 p. m. a 11:00 p. m.

Eventos de danza y cierre de temporada cultural

El Ballet Cascanueces ofrecerá presentaciones gratuitas los días 11, 12 y 13 de diciembre en tres ubicaciones distintas: Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, Parque de La Floresta y Parque Biblioteca Gabriel García Márquez. Finalmente, la estrategia Cultura Parque ejecutará 13 jornadas en diferentes barrios entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre, cerrando un ciclo de actividades culturales significativas para la ciudad.