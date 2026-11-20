Descubre las fechas, temáticas y ubicaciones exactas del encendido de luces navideñas en Envigado, Medellín, Bello, Sabaneta, Itagüí, Girardota, Copacabana, Caldas y Barbosa.

El ciclo anual de la iluminación festiva en el Valle de Aburrá inicia este viernes con el tradicional encendido de luces en Envigado. El municipio antioqueño abre la temporada con un evento cultural, estableciendo el ritmo para las demás administraciones locales de la región.

Agenda de encendido inicial en Envigado y Medellín

Envigado lidera la secuencia de actividades luminosas en la zona metropolitana. La administración local ha programado este acto inaugural como una celebración que combina elementos artísticos con la activación oficial de la decoración pública en sus calles principales.

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Medellín, el capital departamental, mantiene su programación establecida para el viernes 27 de noviembre. Esta fecha coincide con la activación de las luces en dos municipios vecinos clave: Bello y Sabaneta. Los tres territorios organizaron actos protocolarios para marcar el inicio oficial de la temporada.

Temáticas y recorridos en Bello y Sabaneta

Bello adopta la temática El hilo que teje nuestra Navidad para su edición de este año. La administración municipal ha diseñado un recorrido extenso que incluye el Parque Santander, la avenida Suárez, la carrera 49, la autopista Norte y la zona de la Choza Marco Fidel Suárez. Se espera presencia masiva de ciudadanos durante el evento inaugural.

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Sabaneta seleccionó una narrativa enfocada en la vuelta a lo esencial para su campaña lumínica. El despliegue abarca el Parque Principal, la Alcaldía, la iglesia, la glorieta de la carrera 43, las calles 45 sur y 71 sur, además de los parques Los Guayacanes y los Cuatro Elementos.

Participación de Itagüí y Girardota

Itagüí adelantará su encendido un día después que Envigado. La alcaldía presentará la temática Itagüí abre las Puertas a la Navidad con un recorrido que integra múltiples puntos estratégicos. Las ubicaciones incluyen el parque principal, el parque Obrero - Brasil, el parque del barrio Simón Bolívar, la iglesia Jesús Caído, el CAMI, La Rotonda, el corredor de la quebrada Doña María, el Centro Cultural Caribe, la avenida Santa María y el Centro de La Moda.

Girardota programará su ceremonia para el último día de noviembre. La administración manejará una temática de Navidad Tradicional. Los focos de atención se concentran en el Parque Principal, la entrada del municipio, la calle 7 y la vía de salida del municipio.

Cronograma final en Copacabana, Caldas y Barbosa

Copacabana cerrará el primer ciclo del mes con su evento de encendido bajo el lema El Espíritu de la Navidad. La decoración cubrirá el Parque Principal, los pasajes peatonales, el ingreso al municipio y seleccionará barrios y veredas específicas.

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Caldas presentará Una Navidad para vivir en familia. El despliegue lumínico se ubicará en el Parque Principal, la carrera 49, la calle del Comercio y el Parque de la Locería.

Barbosa cierra el calendario oficial con la fecha más tardía. El encendido está previsto para el viernes 4 de diciembre. La iluminación se distribuirá en el Segundo parque, la Alcaldía de Barbosa, el pasaje peatonal de la Alcaldía, la avenida La Valvanera, la Calle del Comercio, la avenida Luis Tejada Cano y los templos parroquiales de Jesús de la Divina Misericordia, San Antonio de Padua, María Auxiliadora y la Parroquia Santa Marta del Corregimiento de El Hatillo.