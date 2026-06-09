Calendario de la fase de grupos de Colombia en el Mundial 2026: Ruta completa contra Uzbekistán, RD Congo y Portugal

Se conocieron los emparejamientos y horarios de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección Colombia quedó en el Grupo K junto con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. Detalles de los tres partidos, sedes y formato del torneo con 48 equipos.

El calendario de la fase de grupos para la selección Colombia en el Mundial 2026 ha sido definido. El equipo nacional quedó ubicado en el Grupo K junto con Portugal , República Democrática del Congo y Uzbekistán .

El torneo, que será el primero en la historia con 48 selecciones, se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, y comprenderá un total de 104 partidos. Avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros. El partido inaugural del Mundial se jugará el jueves 11 de junio, cuando México se enfrente a Sudáfrica en el Estadio de Ciudad de México a las 2 p. m. , hora colombiana.

Ese mismo día, Corea del Sur jugará contra República Checa a las 9 p. m. , en el Estadio de Guadalajara. Colombia débutará en el torneo el sábado 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio de Ciudad de México a las 9 p. m. , hora colombiana.

Su segundo compromiso será el martes 23 de junio ante República Democrática del Congo en Guadalajara, también a las 9 p. m. La fase de grupos para el equipo colombiano culminará el sábado 27 de junio cuando se mida a Portugal en el Estadio de Miami a las 6:30 p. m. Todos los partidos de la tercera jornada de cada grupo se jugarán de manera simultánea para garantizar equidad en la competencia.

En el caso del Grupo K, el choque Colombia vs. Portugal se disputará al mismo tiempo que República Democrática del Congo vs. Uzbekistán. Para los aficionados colombianos, la ruta incluye tres sedes emblemáticas: Ciudad de México, Guadalajara y Miami. La estructura de la primera fase, compuesta por 12 grupos de cuatro equipos, fue sorteada en su totalidad. En el Grupo A estarán México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El Grupo B lo integran Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza. El Grupo C quedó conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. En el Grupo D se encuentran Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. El Grupo E tendrá a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

El Grupo F incluye a Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. El Grupo G lo componen Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En el Grupo H aparecen España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El Grupo I estará integrado por Francia, Senegal, Irak y Noruega.

El Grupo J está formado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Finalmente, el Grupo L lo completan Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. La primera fase del Mundial 2026 empezará el 11 de junio y se extenderá hasta el 27 de ese mes, con partidos diarios. La tercera jornada de grupos, programada entre el 24 y el 27 de junio, decidirá los clasificados directos y a los mejores terceros que avanzarán a los dieciseisavos de final.

El innovador formato de 48 equipos promete un evento de magnitud sin precedentes, con una amplia distribución geográfica que abarca tres países norteamericanos. Para Colombia, la clave estará en superar una fase de grupos exigente que incluye a una potencia europea como Portugal, y a dos selecciones con tradición mundialista como Uzbekistán y República Democrática del Congo. Los partidos en altitudes moderadas de México y el calor de Florida podrían ser factores a considerar de cara a los resultados.

Cada victoria o empate en estos tres encuentros definirá el futuro del equipo en la búsqueda de una destacada actuación en el primer Mundial expandido





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