Conozca las 14 marchas programadas en Bogotá de lunes 23 a domingo 29 de noviembre 2026. Detalles de horarios, recorridos y afectaciones a la movilidad urbana.

La capital colombiana preparará una intensa agenda de actividades cívicas durante la última semana de noviembre de 2026. La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que entre el lunes 23 y el domingo 29 se desarrollarán catorce eventos públicos que incluirán marchas, plantones y actos culturales. Estosacontecimientos se distribuirán en diversos barrios y zonas estratégicas de la ciudad, con un pico de concentración el primer día de la semana.

Agenda del Lunes 23 con Concentraciones Masivas

El lunes 23 de noviembre 2026 representa el día con mayor carga de actividades para la capital. Diversas organizaciones han convocado a ciudadanos a participar en encuentros que comienzan desde las 7:00 a. m. y se extienden durante todo el día. Los sectores de Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe y el centro histórico son los principales focos de atención para los usuarios del transporte público.

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En Chapinero, una concentración está fijada en la intersección de la calle 72 con la carrera Décima. Otro evento importante partirá del Parque de los Hippies, ubicado en la calle 63 con carrera Séptima, y tendrá como destino final la Federación Colombiana de Municipios en la carrera Séptima con calle 74. En Teusaquillo, la Universidad Nacional albergará una concentración en su entrada principal por la calle 26 con carrera 34.

En la localidad de Santa Fe, se realizará un acto cultural en la calle 19 con carrera Cuarta. Estos desplazamientos generan la previsión de afectaciones significativas en la carrera Séptima, el entorno de la calle 72 y la vía de la calle 26. Los conductores deben planificar rutas alternas para evitar las congestiones en estas arterias viales principales.

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Ceremonias del 25N y Eventos del Miércoles 25

El miércoles 25 de noviembre 2026 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con eventos específicos. La Secretaría de Gobierno anunció que el Día 25N Barrios Unidos 2026 convocará en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte, en la localidad de Engativá.

En la localidad de Bosa, la Plaza Fundacional de Bosa en la carrera 80I con calle 61 sur será el punto de encuentro para actividades locales. El evento central de la jornada partirá de la Universidad Nacional en la calle 26 con carrera 34 y finalizará en la Plaza de Bolívar. Este recorrido conecta el sector universitario con el centro político de la ciudad.

Esta movilización específica puede generar novedades considerables en los corredores que unen a ambos puntos. Los usuarios de TransMilenio deben verificar las actualizaciones del sistema antes de desplazarse, especialmente durante la tarde. Los cierres de vías en esta ruta crítica pueden provocar retrasos prolongados en la red de transporte masivo.

Actividades del Jueves 26 y Repercusiones Locales

El jueves 26 de noviembre 2026 presenta dos actividades programadas en zonas distintas a las anteriores. En Teusaquillo, frente a la Embajada de Israel en la calle 26 con carrera 57, se espera la presencia de participantes. Esta ubicación requiere precaución por parte de los usuarios que transitan por el eje de la carrera Séptima.

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En la localidad de San Cristóbal, una movilización iniciará en la cancha del barrio La Victoria en la calle 37A Bis sur #2A-0. El recorrido avanzará hacia la cancha del barrio Villa del Cerro. Este evento de ámbito local genera menores afectaciones viales comparado con las marchas centrales, pero impacta la movilidad vecinal.

Recomendaciones de Movilidad y Gestión Institucional

La Secretaría de Gobierno instó a la ciudadanía a planificar sus viajes con antelación durante esta semana. Los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos estarán presentes en todas las convocatorias para garantizar el orden. Las afectaciones a la movilidad no son permanentes, pero los desvíos se definen según el número de asistentes y el desarrollo de cada acto.

Los usuarios deben consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad y el Portal Bogotá para novedades en tiempo real. Es fundamental revisar las actualizaciones de TransMilenio si se viaja por el centro, Chapinero o el entorno universitario. Mantener una conducta pacífica y atender las indicaciones del personal de acompañamiento es obligatorio para todos los participantes.