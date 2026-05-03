Calendario de Transferencias Monetarias 2026: Detalles y Fechas Clave

El Gobierno Nacional anuncia el cronograma de pagos de programas sociales como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA para el segundo trimestre de 2026, con énfasis en la focalización y los requisitos para mantener los beneficios.

El Gobierno Nacional ha revelado el calendario detallado de transferencias monetarias para el segundo trimestre de 2026, un plan crucial para el bienestar de millones de hogares colombianos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Prosperidad Social, la entidad encargada de la administración de estos programas, ha oficializado el cronograma que regirá la distribución de los recursos, priorizando a los adultos mayores y a las familias con menores de edad. Esta iniciativa representa una inversión significativa en gasto social, con 5,3 billones de pesos destinados en 2025 a alcanzar a 3,3 millones de hogares, y se espera que continúe siendo una prioridad en el presupuesto nacional.

La focalización de los recursos se mantiene a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén IV), asegurando que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan y cumplen con los criterios de permanencia establecidos. El calendario de pagos se inicia en mayo con la activación de dos de los programas de mayor alcance. El 20 de mayo se habilitarán los fondos correspondientes a Renta Ciudadana, un programa vital para familias en situación de extrema pobreza.

Posteriormente, el 29 de mayo comenzará el ciclo de pagos para Colombia Mayor, un subsidio esencial para los adultos mayores. En junio, la distribución continuará de manera escalonada: el 2 de junio se efectuará el pago de la Devolución del IVA, un alivio económico para hogares de bajos ingresos. El 26 de junio se reiniciará un nuevo ciclo de transferencias para los beneficiarios de Colombia Mayor.

Mirando hacia el segundo semestre, Prosperidad Social ha programado la habilitación de recursos para Renta Joven el 3 de julio, y un nuevo giro del programa Colombia Mayor el 23 de julio. Los montos de los subsidios se mantienen según lo establecido por el Gobierno: 230.000 pesos mensuales para Colombia Mayor (mujeres desde 60 años y hombres desde 65), hasta 500.000 pesos cada 45 días para Renta Ciudadana (dependiendo de la composición familiar), y 106.000 pesos por ciclo para la Devolución del IVA.

Es importante destacar que el acceso a estos beneficios no requiere una inscripción universal, sino la validación de datos en bases de datos oficiales. Para garantizar la continuidad de los pagos, es fundamental que los beneficiarios cumplan con una serie de requisitos y mantengan su información actualizada.

Prosperidad Social enfatiza la importancia de la coherencia entre la información reportada y las bases de datos estatales, el registro vigente en el Sisbén IV o en los listados indígenas, la posesión de documentos de identidad actualizados, el cumplimiento de las condiciones relacionadas con salud, educación y cuidado (según el programa), y la firma de los compromisos de corresponsabilidad cuando sea necesario. Cualquier inconsistencia o información desactualizada puede resultar en la suspensión temporal o definitiva del beneficio.

La entidad advierte que una suspensión en Renta Ciudadana no resuelta en seis meses puede llevar al retiro definitivo del programa. La entrega de los recursos se realiza principalmente a través de operadores como SuRed y Supergiros, con una amplia red de puntos de pago en todo el país.

Sin embargo, se están realizando pruebas piloto para implementar el pago a través de billeteras digitales como Nequi y Daviplata, con el objetivo de agilizar el proceso y reducir las filas. Se recomienda a los ciudadanos verificar su elegibilidad y consultar información únicamente a través de los canales oficiales de Prosperidad Social para evitar fraudes y proteger sus datos personales.

El cronograma, aunque definido, está sujeto a cambios según la disponibilidad presupuestal, según lo informado por el Departamento para la Prosperidad Social





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