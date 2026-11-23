Descubre las fechas y rutas oficiales de la caravana navideña de Coca-Cola en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Eventos desde finales de noviembre.

La compañía Coca-Cola ha confirmado el cronograma oficial para su tradicional Caravana Navideña, que recorrerá cuatro de las principales ciudades de Colombia a finales de noviembre y principios de diciembre. El evento, una de las celebraciones más esperadas por el público nacional, iniciará sus recorridos matutinos con una cita obligatoria en la capital, Bogotá, el 29 de noviembre.

La programación establecida indica que la caravana llegará a Barranquilla el 4 de diciembre, continuará su ruta hacia la capital antioqueña, Medellín, el 9 de diciembre, y finalizará su recorrido nacional en la ciudad de Cali el 13 de diciembre. En todas las ciudades, el punto de partida de estos desfiles de luces está fijado puntualmente a las 6:00 p. m., garantizando que las familias tengan la oportunidad de disfrutar de la estética y el ambiente festivo al caer la tarde.

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Rutas y Puntos Clave en Bogotá y Barranquilla

La capital abrirá la temporada de celebraciones con un recorrido que cubrirá las principales avenidas y sitios emblemáticos de la ciudad. La ruta en Bogotá incluye pasos significativos por el Parque El Tunal, específicamente en la calle 26 del sector de Teusaquillo. Además, los camiones iluminados transitaremos por la calle 134 y realizarán una parada destacada frente a la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, un referente cultural de la metrópoli.

En la ciudad Caribe, Barranquilla, la celebración mantendrá la misma hora de inicio a las 6:00 p. m. y cubre lugares de gran reconocimiento local. La caravana navegará por las principales avenidas y pasará por la zona de Rebolo, el Gran Malecón del Río, la conocida Aleta del Tiburón y la Ventana al Mundo, conectando los puntos turísticos más visitados por residentes y turistas durante la festividad.

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Presencia en Medellín y Cali con Paradas Específicas

Medellín recibirá a la caravana el 9 de diciembre con un recorrido que se centra en zonas comerciales y de ocio muy transitadas. La lista de puntos específicos incluye el centro comercial Éxito de Envigado, Los Puentes, el reconocido sector de El Poblado y Plaza Mayor. Estos destinos permiten que un gran número de ciudadanos puedan visualizar el evento desde múltiples ángulos, integrando la tradición navideña con la vida comercial de la capital antioqueña.

La última parada del calendario nacional será en la capital del Valle, Cali, el 13 de diciembre. La caravana recorrerá la calle 5.ª, la avenida Roosevelt, la Arena Cañaveralejo y el centro comercial Jardín Plaza. Al igual que en los demás eventos, la salida está programada para las 18:00 horas, cerrando con broche de oro una gira que une a las cuatro grandes urbes colombianas en una celebración compartida de luces y alegría.

Detalles Logísticos y Fechas de Confirmación Final

Aunque los sectores generales y las ciudades ya están definidos, existe un detalle logístico importante que los espectadores deben considerar. La organización ha anunciado que los puntos exactos de inicio y de finalización de cada recorrido individual aún no se han establecido públicamente. Esta información estratégica se revelará tres días antes de cada evento, permitiendo a los asistentes planificar mejor su asistencia.

Esta decisión de la compañía busca optimizar la organización logística y facilitar que el público pueda organizarse adecuadamente para acompañar la celebración sin contratiempos. Se recomienda estar atento a los canales oficiales de comunicación de Coca-Cola para obtener las coordenadas precisas de salida y llegada a tiempo. El objetivo es asegurar que nadie se pierda el paso de los camiones iluminados en su ciudad respectiva.