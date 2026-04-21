Calendario festivo en Colombia: detalles sobre el 1 de mayo y el próximo puente de mayo

Conozca por qué el 1 de mayo no generará un puente festivo en Colombia este año y prepare su agenda para la próxima fecha de descanso: la Ascensión del Señor, programada para el 18 de mayo.

En Colombia, la planificación de los periodos de descanso y la organización de los fines de semana largos son temas que generan gran expectativa entre la población, tanto para los trabajadores como para el sector turístico. A menudo, los ciudadanos consultan el calendario con el fin de identificar las próximas oportunidades de desconexión, viajes o reuniones familiares.

En este contexto, surge una confusión común respecto al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Contrario a lo que muchos esperaban, esta fecha no dará lugar a un puente festivo en el presente año, puesto que el calendario ubica la festividad en un viernes.

Es fundamental aclarar que, bajo los preceptos de la Ley 51 de 1983, denominada popularmente Ley Emiliani, el país cuenta con un mecanismo legal que permite el traslado de ciertas festividades religiosas y civiles a los lunes siguientes. Este estatuto fue diseñado con el objetivo estratégico de impulsar la economía nacional a través del turismo interno y permitir que la ciudadanía disponga de espacios más amplios para el descanso, lo cual favorece un mejor equilibrio entre las responsabilidades laborales y la vida personal.

Pese a que el Día del Trabajo es una jornada oficial y de carácter no laborable en todo el territorio colombiano, esta fecha específica no es susceptible de ser trasladada, por lo cual se mantiene inamovible en el día que corresponde según el calendario gregoriano. Por otro lado, los colombianos ya tienen puesta la mirada en el próximo descanso prolongado que ofrecerá el calendario. Se trata del lunes 18 de mayo, jornada en la cual se conmemora la Ascensión del Señor o Ascensión de Jesús.

A diferencia de las fechas fijas, esta festividad se rige por un calendario móvil fundamentado en los ciclos lunares, estableciéndose exactamente cuarenta días después del domingo de Resurrección. Este evento, que posee un profundo arraigo en la tradición católica, conmemora el pasaje bíblico donde Jesús asciende al cielo ante sus discípulos tras anunciar la venida del Espíritu Santo.

Aunque figuras como San Agustín de Hipona fueron determinantes para otorgar relevancia histórica a esta fecha a partir del siglo IV, el registro de su importancia existe desde mucho antes en las crónicas de teólogos como San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nisa. En la actualidad, esta celebración trasciende las fronteras nacionales, siendo reconocida oficialmente en una larga lista de países en Europa, Asia y África, tales como Alemania, Francia, Bélgica y Corea del Sur, lo que demuestra la vigencia global de la tradición.

La relevancia del lunes 18 de mayo radica no solo en su carga espiritual, sino también en su impacto positivo sobre la dinámica social y económica de Colombia. Durante estos días, el turismo religioso cobra una fuerza especial, pues muchas familias aprovechan el puente para visitar santuarios o destinos de peregrinación.

A diferencia de la rigurosidad y las restricciones alimentarias observadas durante la Semana Santa o la Cuaresma, el Día de la Ascensión destaca por ser una jornada de encuentro y festividad, donde las costumbres locales y la gastronomía regional juegan un papel preponderante. Los habitantes de las distintas regiones del país utilizan este espacio para fortalecer los vínculos familiares, realizar viajes a climas más cálidos o simplemente disfrutar de actividades culturales que enriquecen el tejido social.

De esta manera, el calendario festivo colombiano, diseñado bajo la Ley Emiliani, continúa siendo una herramienta clave para la organización de la sociedad, promoviendo el bienestar mental a través de pausas estratégicas que permiten a los trabajadores renovar sus energías antes de retomar las jornadas laborales intensas.





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