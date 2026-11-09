Calendario FIFA Noviembre: Argentina lidera agenda con Uruguay y Brasil visita Japón

Argentina enfrenta a Uruguay en Buenos Aires bajo la dirección de Scaloni. Brasil viaja a Singapur para jugar contra Japón. Se detalla la agenda completa de la Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol) organiza una nueva ventana de selecciones nacionales para el mes de noviembre, presentando una oportunidad estratégica para evaluar tácticas y roster antes de las eliminatorias a la Copa Mundial 2030 y la Copa América 2028. Este periodo permite a las federaciones experimentar con sistemas de juego que no pueden probarse en competencias oficiales, facilitando la renovación de la plantilla y el fortalecimiento de la ideología futbolística bajo la supervisión de sus respectivos cuerpos técnicos.

Argentina y Uruguay protagonizan el clásico del Río de la Plata

La selección de Argentina dirigirá el duelo más destacado de la jornada contra Uruguay, un encuentro que se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera) en Buenos Aires, bajo la batuta de Lionel Scaloni. Esta fecha marca el primer partido oficial del equipo albiceleste tras la retirada de Lionel Messi, generando incertidumbre sobre quién asumirá el protagonismo del número 10, mientras que la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Tapia, prioriza rivalidades de alto nivel sobre partidos amistosos contra equipos de menor renombre.

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Uruguay llega a este compromiso con un proceso de reconstrucción tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa Mundial Norteamérica 2026, un desafío que obliga a sus directores técnicos a buscar nuevas dinámicas ofensivas y defensivas. La convocatoria incluye cuatro porteros para el duelo, donde se destaca la presencia de Emiliano Martínez, quien se encuentra en recuperación tras una operación en la mandíbula y es poco probable que dispute minutos significativos ante la portería rival.

Por parte de los charrúas, el arquero Cristopher Fiermarín, figura del Atlético Bucaramanga, mantiene una oportunidad real de ser el titular en este partido, aportando experiencia tras dejar en pena al equipo colombiano en la etapa final del torneo local. La historia entre ambas naciones es extensa, con Argentina ganando en 92 ocasiones con 319 goles anotados, mientras que Uruguay se ha impuesto en 58 encuentros con 232 tantos y han empatado en 46 duelos, consolidando una rivalidad que promete emociones intensas para los aficionados.

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Agenda regional: Colombia, Paraguay, Ecuador, Perú y Brasil

Además del choque central, la selección de Colombia se enfrentará a Chile en Cali, buscando reforzar su posición en el contexto regional y consolidar los ajustes tácticos realizados en los últimos meses. La selección de Paraguay jugará a las 7:00 a.m. del viernes ante Singapur, un partido que los analistas consideran vital para aliviar la presión social y económica que vive la nación guaraní tras el escándalo financiero de Ueno Bank, que afecta a millones de ciudadanos en su etapa de recuperación.

Ecuador recibirá a Costa Rica en el estadio Atahualpa de Quito a las 7:00 p.m., un encuentro que marcará el debut de Bryan Ruiz como entrenador principal de los ticos y la primera prueba de Marcelo Gallardo al frente de La Tri en territorio ecuatoriano. En Lima, la selección de Perú acogerá a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) a las 8:00 p.m, donde el técnico brasileño Mano Menezes debe demostrar su capacidad de gestión y resultados tras ser cuestionado por la trayectoria de malos resultados recientes.

La jornada continental cerrará con la visita de Brasil a Singapur el sábado 14 de noviembre a las 5:15 a.m. en el Estadio Nacional, donde el equipo dirigido por Carlo Ancelotti enfrenta a Japón. Los carioca llegaron tras presentaciones sólidas contra Australia e India, y la expectativa recae en Vinicius Jr, quien debe reafirmar su nivel tras una temporada irregular en el Real Madrid, demostrando que la estrategia del técnico italiano está tomando forma y consolidando su rol en la alineación titular para los próximos desafíos internacionales.