Conozca el listado exacto de terminaciones de placa permitidas para circular en Bogotá durante diciembre 2024. Información detallada sobre el calendario de rotación vehicular y excepciones vigentes para la capital colombiana.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha establecido el calendario oficial para la restricción vehicular conocida como pico y placa durante el mes de diciembre de 2024. Esta medida estratégica, diseñada para mitigar la congestión del tráfico y reducir la contaminación ambiental en la capital colombiana, rige bajo el modelo implementado en enero de 2023 que clasifica los vehículos por pares e impares.

Rotación vehicular por dígitos finales

El sistema actual obliga a los vehículos particulares a circular únicamente en días alternos, basándose estrictamente en el último dígito de sus placas. Para diciembre de 2024, los días lunes están asignados exclusivamente para la circulación de vehículos cuyas placas terminan en dígito 1 o 2. Esta restricción busca descentralizar el flujo vehicular y mejorar la eficiencia del transporte público en la ciudad.

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Restricciones para martes y miércoles

El calendario de restricción continúa con el día martes, donde la rotación corresponde a los vehículos particulares con placa terminada en 3 o 4. Inmediatamente después, el miércoles está reservado para los vehículos con dígito final 5 o 6. Este esquema de alternancia garantiza que una porción significativa de la flota privada permanezca en sus hogares durante cada día hábil, reduciendo así la presión sobre las vías principales.

Restricciones para jueves y viernes

La semana laboral concluye sus restricciones con el jueves, día en el que pueden circular libremente los vehículos con placas que terminan en 7 u 8. Finalmente, el viernes está asignado para los vehículos con dígito final 9 o 0. Esta estructura fija permite a los ciudadanos y empresas planificar sus rutas y entregas con anticipación, evitando multas y conflictos en las zonas de alta densidad vehicular.

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Excepciones y fines de semana

Aunque el pico y placa es una herramienta de gestión de tráfico, existen excepciones específicas que permiten la circulación de ciertos vehículos bajo condiciones reglamentadas. Los fines de semana y días festivos no están sujetos a esta restricción de pares e impares. Sin embargo, es fundamental que los conductores verifiquen si existen decretos especiales que modifiquen las reglas durante eventos puntuales o situaciones de emergencia ambiental.

Impacto y cumplimiento normativo

El objetivo principal de la Secretaría de Movilidad de Bogotá al mantener este modelo desde enero de 2023 es fomentar una cultura ciudadana responsable y priorizar el uso del transporte público masivo. El cumplimiento estricto del calendario publicado para diciembre de 2024 es esencial para lograr la reducción efectiva de la huella de carbono y la agilidad en los desplazamientos urbanos de la población capitalina.