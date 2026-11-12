Calendario oficial para definir el salario mínimo en Colombia 2027

Descubre las fechas clave, como el 18 de noviembre y el 15 de diciembre, para la negociación del salario mínimo 2027 en Colombia con datos del Dane.

El Gobierno de Colombia ha establecido un calendario riguroso para determinar el salario mínimo que regirá en el país durante el año 2027. Este proceso institucional define las etapas críticas donde se negociarán los salarios entre los sectores público, empresarial y laboral. La fecha inicial para la instalación oficial de la mesa tripartita está fijada para el 18 de noviembre, momento en que comenzará la concertación formal.

Cronograma de negociaciones laborales y económicas

La mesa tripartita se reunirá el 18 de noviembre para iniciar el diálogo estructurado sobre los incrementos salariales. En esta instancia, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, junto con representantes de los trabajadores y los empleadores, analizarán los fundamentos económicos para la nueva cifra. No existe un porcentaje oficial definido para el aumento, por lo que las partes presentarán propuestas basadas en variables técnicas específicas.

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La legislación vigente exige que la discusión considere la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la participación de los salarios en el ingreso nacional. El ministro ha indicado que la negociación debe priorizar la inflación y la productividad, aunque no ha revelado una cifra concreta hasta el momento. Las fechas previstas permitirán a los ciudadanos conocer cuándo se presentarán los insumos técnicos y si el Gobierno intervendrá ante la falta de consenso.

Indicadores técnicos del DANE y la inflación

El 30 de noviembre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará el dato de productividad total de los factores. Este indicador es un insumo técnico fundamental para la negociación, ya que permite incorporar el comportamiento real de la productividad a los argumentos de cada sector.

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Durante los primeros días de diciembre, el DANE también divulgará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre. Aunque la fecha exacta está por confirmar, este dato es crucial para evaluar el comportamiento reciente de la inflación antes de finalizar la negociación. La inflación determina cuánto han aumentado los precios de bienes y servicios, afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.

Plazos legales y resolución de conflictos

El 15 de diciembre de 2026 marca un límite legal para que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales busque un acuerdo. La Ley 278 de 1996 exige que la concertación se logre a más tardar en esta fecha para formalizar el incremento salarial de 2027 mediante el instrumento correspondiente.

Si no se alcanza un consenso el 15 de diciembre, los días 16 y 17 se destinarán a la presentación y estudio de salvedades por escrito. Esta etapa permite documentar las diferencias entre los sectores antes de posibles reuniones extraordinarias entre el 18 y el 29 de diciembre. Si la concertación fracasa completamente, el Gobierno debe expedir el decreto que establece el salario mínimo antes del 30 de diciembre de 2026.