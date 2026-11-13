Calendario y árbitros de la última fecha de la Liga BetPlay 2024

La Dimayor reveló los horarios y terna arbitral para la jornada clave de la Liga BetPlay que define a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales del torneo.

La Dirección Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, conocida como Dimayor, confirmó de manera oficial los horarios y las ternas arbitrales encargadas de dirigir los cotejos de la última fecha del fase de todos contra todos en la Liga BetPlay. Este anuncio es crucial porque determina el destino de los equipos en la búsqueda de los ocho cupos disponibles para acceder a la etapa de cuadrangulares semifinales del campeonato.

Definición de horarios en la jornada decisiva

La Dimayor organizó la agenda futbolística distribuyendo los encuentros a lo largo del viernes y el sábado, garantizando que los aficionados y las ligas de televisión puedan seguir el desarrollo de cada partido con antelación suficiente. La programación incluye un duelo estelar en la noche del viernes seguido de una simultánea masiva de siete partidos el sábado por la tarde.

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El viernes por la noche, a partir de las 8:30, se disputará el encuentro entre Internacional de Bogotá y Santa Fe en el estadio El Campín de la capital. Este primer partido de la jornada será dirigido por una terna arbitral liderada por el árbitro central Javier Villal, quien radica en Antioquia, acompañado en las líneas por Jhon León de Caldas y Jorge Narváez de Cesar.

El sábado, la acción futbolística se intensificará con la simultánea de siete partidos todos a la misma hora, iniciando a las 3:30 de la tarde. Esta decisión de la Dimayor busca optimizar la transmisión televisiva y la asistencia presencial, concentrando el interés del aficionado colombiano en un horario prime del fin de semana.

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Detalles arbitrales de los siete cotejos simultáneos

La terna designada para el duelo de alto perfil entre Nacional y Once Caldas estará comandada por Andrés Rojas de Bogotá, con William Crawford de Córdoba y Elkin Charrys de Bolívar como asistentes en las líneas. Para el choque entre Águilas Doradas y DIM, el árbitro central será Wílmar Roldán, acompañado por Javier Patiño de Meta y Johan Raigosa de Antioquia.

En el clásico capitalino, Millonarios recibirá a Alianza Petrolera bajo la dirección de Diego Ulloa de Valle, con Miguel Roldán de Antioquia y Cristian Mosquera de Valle en las bandas. Por su parte, el duelo entre Pereira y América contará con Jhon Ospina de Quindío como centro de atención, ayudado por Jhon Gallego de Caldas y Sebastián Bohórquez de Cundinamarca.

El choque en el estadio General Santander entre Cúcuta y Jaguares tendrá como central a Bismarks Santiago de Atlántico, con Andrés Julio de Bolívar y Diego Urrego de Cundinamarca. Deportivo Cali recibirá al Tolima en Palmaseca bajo la arbitraje de Carlos Ortega de Bolívar, con Alexánder Guzmán de Norte de Santander y Víctor Wilches de Boyacá.

Finalmente, Bucaramanga medirá fuerzas con Fortaleza en un partido dirigido por Jonnathan Ortiz de Huila, con Fabián Hernández de Huila y Édgar Estrada de Antioquia como árbitros de línea. Cada una de estas designaciones responde al riguroso proceso de selección y movilidad de funcionarios de la Dimayor.

Cuadro de posiciones y escenarios clasificados

La Dimayor también anunció que el sorteo para la conformación de los cuadrangulares semifinales se realizará el sábado a las 5:50 de la tarde, momento en el que se conocerá con certeza a los ocho equipos clasificados. El panorama actual muestra a Atlético Nacional liderando con 39 puntos, seguido por Deportivo Cali con 34, América con 33, Bucaramanga con 32 y Santa Fe con 31 puntos.

Sobre la línea de clasificación se encuentran DIM con 29 puntos, Millonarios con 27 y Once Caldas con 27, quienes están parcialmente clasificados pero dependen de sus propios resultados y de la suerte ajena. Tolima con 26 puntos y Águilas Doradas con 25 mantienen opción matemática, requiriendo victoria y resultados favorables en otras canchas.

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La competencia es feroz en la parte baja de la tabla, donde cada punto obtenido en esta última fecha podría ser la diferencia entre la clasificación a la etapa final o la eliminación inmediata. La tensión aumentará conforme se revelen los resultados en tiempo real, definiendo quién ocupará los tres últimos cupos disponibles.

Impacto en el torneo y próximos pasos

La confirmación de horarios y árbitros permite a los clubes y aficionados preparar logística para asistir a los estadios o sintonizar las transmisiones en los horarios exactos. La Dimayor ha asegurado que todos los aspectos operativos están resueltos para garantizar el desarrollo fluido de la jornada.

Los ocho equipos que logren asegurar su clasificación se prepararán inmediatamente para la fase final, donde el margen de error será mínimo. El sorteo del sábado a las 5:50 marcará el inicio de la recta final del torneo, definiendo emparejamientos que decidirán el campeón colombiano.

La jornada última del todos contra todos cerrará un ciclo competitivo intenso, donde la estrategia táctica y la eficiencia ante las portarías serán determinantes. La atención se centrará ahora en el cumplimiento de los horarios y la resolución de los duelos que definirán el futuro inmediato del fútbol colombiano.

Los directivos de los clubes implicados seguirán de cerca cada resultado, ajustando planes para la siguiente fase dependiendo del cupo obtenido. La Liga BetPlay continúa siendo el evento deportivo más relevante del país, atrayendo el interés de millones de hinchas en todo el territorio nacional.