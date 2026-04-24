Cali en Crisis: Atentado Terrorista y Llamado Urgente al Gobierno Nacional

Tras un atentado terrorista en Cali, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro solicitan la presencia del presidente Petro y el ministro de Defensa para abordar la crisis de seguridad y coordinar acciones. Se ofrece recompensa de $100 millones por información.

La ciudad de Cali se encuentra en estado de conmoción tras el atentado terrorista perpetrado este viernes en las cercanías del batallón de la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

El incidente, que ha generado una profunda preocupación en la comunidad y en las autoridades locales, ha desatado una ola de condenas y un urgente llamado a la acción por parte del gobierno nacional. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, no ha dudado en expresar su inquietud y ha realizado un enérgico llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa para que se trasladen de inmediato a la ciudad.

Eder enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada y constructiva para abordar la crisis y garantizar la seguridad de los ciudadanos. En sus declaraciones, el mandatario local subrayó que Cali no tolerará actos de violencia y exigió un mayor compromiso por parte del gobierno central para enfrentar esta amenaza. La situación exige una atención prioritaria y una colaboración estrecha entre las autoridades locales y nacionales para restablecer el orden y la tranquilidad en la ciudad.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se ha sumado al llamado del alcalde Eder, calificando el atentado como un hecho de extrema gravedad para la región. Toro ha insistido en la importancia de que el gobierno nacional asuma un papel protagónico en la gestión de la crisis, mostrando su rostro y coordinando las acciones necesarias para investigar el ataque, identificar a los responsables y prevenir futuros incidentes.

La gobernadora también ha expresado su frustración por la falta de atención recibida por parte del gobierno central a pesar de los reiterados llamados de auxilio. Toro ha señalado que el territorio ha hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero que se necesita una operación de mayor envergadura, similar a la realizada en El Plateado, para hacer frente a la creciente amenaza de la violencia.

La gobernadora ha enfatizado que son los ciudadanos quienes están sufriendo las consecuencias de esta situación y que es imperativo que el gobierno nacional actúe con prontitud y determinación. En un gesto de firmeza y compromiso, la Gobernación del Valle del Cauca ha anunciado un incremento significativo en la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado, elevando la suma total a $100 millones, con un aporte adicional de $50 millones.

El atentado ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Cali ante las acciones de grupos armados ilegales y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en la región. La comunidad caleña se encuentra consternada por el incidente y exige respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades. La situación también ha generado preocupación en otros departamentos del país, que temen que la violencia se extienda a otras zonas.

Además del atentado, Cali enfrenta otra emergencia: un devastador incendio que ha consumido 41 viviendas, dejando a numerosas familias sin hogar. Esta doble crisis ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades locales y ha reforzado la necesidad de una intervención urgente del gobierno nacional.

La combinación de estos dos eventos ha sumido a Cali en una profunda crisis humanitaria y de seguridad, exigiendo una respuesta integral y coordinada para atender las necesidades de la población afectada y restablecer el orden y la tranquilidad en la ciudad. La colaboración entre el gobierno nacional, las autoridades locales y la comunidad es fundamental para superar esta difícil situación y construir un futuro más seguro y próspero para Cali y el Valle del Cauca.

La búsqueda de soluciones a largo plazo, que aborden las causas estructurales de la violencia y promuevan el desarrollo social y económico, es esencial para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos





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