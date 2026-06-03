Cali enfrenta una crisis de abandono animal que desborda el Centro de Bienestar Animal

El aumento exponencial de abandonos de perros y gatos en Cali ha generado una saturación en el Centro de Bienestar Animal, superando la capacidad de adopción y generando un profundo sufrimiento físico y psicológico en los animales. Autoridades hacen un llamado a la responsabilidad ciudadana.

La ciudad de Cali enfrenta una creciente crisis de abandono animal que ha desbordado la capacidad del Centro de Bienestar Animal (CBA). Este escenario refleja una problemática social profunda, donde cientos de perros y gatos son dejados a su suerte cada año, generando un colapso en los servicios de protección y una saturación emocional y física en los profesionales que atienden a estos animales.

A pesar de los esfuerzos de adopción, que logran encontrar hogar para hasta diez animales semanalmente, la magnitud de los abandonos supera ampliamente estas cifras, creando unbacha interminable de seres vulnerables. Los motivos detrás de estas decisiones irresponsables son variados: mudanzas, impaciencia ante la energía de un cachorro, o la falta de recursos para cubrir las necesidades especiales de animales mayores o con problemas de salud.

Esta realidad no solo expone a los animales a peligros físicos en la calle, sino que también les produce un trauma psicológico severo, al ser arrancados de los únicos hogares que conocen. Su recuperación requiere tiempo,paciencia y cuidados profesionales integrales.

Desde la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) se hace un llamado urgente a la comunidad: adoptar es la herramienta más efectiva para frenar esta crisis, y tener un animal de compañía implica un compromiso de por vida, que debe incluir un entorno seguro, alimentación adecuada, atención veterinaria y amor incondicional hasta el final de sus días





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abandono Animal Cali Centro De Bienestar Animal Adopción Protección Animal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guacamayas sin poder abrir las alas y loras en corrales: Así encontraron a 9 animales silvestres que fueron rescatadosEstos animales fueron hallados lejos de las condiciones mínimas necesarias para garantizar su bienestar.

Read more »

Festival Nuevas Voces 2026 reunirá música independiente, emprendimiento y bienestar mental en BogotáFestival Nuevas Voces 2026 reúne nuevas voces de la música independiente en Bogotá: 20/06, Plaza Compensar, con emprendimientos, gastronomía y bienestar em...

Read more »

Más de 400 perros y gatos han sido abandonados en Cali durante 2026La cifra de abandonos supera las adopciones y ha provocado una preocupante sobrepoblación de animales en el Centro de Bienestar Animal de Cali.

Read more »

Concejal de Cali denuncia posibles disturbios en Cali por resultados electoralesEl concejal Juan Felipe Murgueitio denunció la existencia de un grupo de WhatsApp en el que presuntamente se estarían promoviendo disturbios en caso de que...

Read more »