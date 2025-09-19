Cali: Fiscalía logra condenas por acceso carnal violento y abuso a menor

La Fiscalía General de la Nación obtiene sentencias condenatorias contra dos hombres en Cali por delitos sexuales. Víctor Hugo Torres fue condenado por acceso carnal violento, mientras que Guillermo Muñoz recibió una pena por abuso a una menor de edad. Ninguno de los condenados recibió beneficios judiciales, reafirmando el compromiso de la justicia con la protección de las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación ha obtenido importantes victorias en la lucha contra los delitos sexuales en la ciudad de Cali , logrando la condena de dos hombres por crímenes atroces que conmocionaron a la comunidad. Estas sentencias ejemplifican el firme compromiso de las autoridades con la protección de las víctimas y la aplicación rigurosa de la ley.

Los casos, meticulosamente investigados y presentados por la Fiscalía, demuestran la eficacia del sistema judicial al llevar ante la justicia a los responsables de estos actos violentos y degradantes. Las condenas, que suman años de privación de la libertad, envían un mensaje claro a la sociedad: la impunidad no será tolerada y los agresores sexuales rendirán cuentas por sus acciones. La Fiscalía continuará trabajando incansablemente para garantizar que las víctimas reciban la justicia que merecen y para erradicar la violencia sexual de la sociedad.\En el primer caso, Víctor Hugo Torres fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de acceso carnal violento agravado. Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2022 en una vivienda ubicada en el barrio El Vallado de Cali. Torres, valiéndose de la intimidación, amenazó a su víctima con un arma cortopunzante, sumiendo a la víctima en un estado de terror antes de cometer la agresión sexual. La Fiscalía, al presentar pruebas contundentes, logró demostrar la culpabilidad de Torres, fundamentando así la condena. La sentencia, que no incluyó ningún beneficio judicial, refleja la gravedad del delito y la firme postura de la justicia contra la violencia sexual. Este caso, marcado por la violencia y el abuso, resalta la importancia de la pronta denuncia y la investigación exhaustiva para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. El fallo judicial es un paso importante en la búsqueda de la justicia para la víctima y sirve como un recordatorio de la necesidad de crear entornos seguros para todos los ciudadanos.\En el segundo caso, Guillermo Muñoz fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Los hechos se desarrollaron en una zona rural del corregimiento de Villacarmelo, donde Muñoz abusó de una niña de tan solo 10 años. El agresor, aprovechándose de la vulnerabilidad de la menor, la forzó a presenciar material con contenido para adultos y la sometió a tocamientos indebidos. La Fiscalía, tras una exhaustiva investigación, presentó pruebas sólidas que demostraron la culpabilidad de Muñoz, lo que condujo a la condena. Al igual que en el caso anterior, a Muñoz no se le concedió ningún beneficio judicial, lo que subraya la seriedad del delito y la determinación de la justicia de aplicar la ley con rigor. Ambas sentencias, obtenidas gracias al trabajo diligente de la Fiscalía y el apoyo de las autoridades, reafirman el compromiso de la sociedad con la protección de los niños y niñas y la erradicación de la violencia sexual. La justicia en estos casos es un faro de esperanza para las víctimas y un mensaje de advertencia para los agresores





minuto30com / 🏆 13. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Delitos Sexuales Cali Condena Fiscalía Acceso Carnal Violento Abuso A Menor Justicia

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Masacre en zona rural de Cali: tres personas fueron asesinadas en vía a La BuitreraDe acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron atacadas a tiros cuando se movilizaban en un carro particular.

Leer más »

Masacre en Cali: Tres personas fueron asesinadas cuando se movilizaban en una camionetaTres personas fueron asesinadas cuando se movilizaban en una camioneta al sur de Cali y fueron interceptados por sicarios que iban en motocicleta.

Leer más »

Disturbios en Univalle en Cali: hay camiones incinerados y una moto fue robadaComunicadora social y periodista egresado de l Universidad Autónoma de Occidente; especialista en Comunicación Estratégica de Marca en Entornos Digitales. Con cinco años de experiencia como reportera en medios de comunicación.

Leer más »

Disturbios en Cali: incineran dos tractomulas y una moto cerca a UniValleLos disturbios comenzaron en la tarde, cuando un grupo de encapuchados interrumpió el flujo vehicular, generando un caos que rápidamente escaló a la violencia.

Leer más »

La fiscal general de Perú pidió que se declare ilegal al partido de Keiko FujimoriLa denuncia se formalizó tras una demanda interpuesta por una ciudadana en marzo de este año y se sustentó con información y presuntas pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Nación (Fiscalía General), señaló la información.

Leer más »

Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali CocinaLa séptima edición de Cali Cocina inició este viernes, un evento que reunirá emprendedores locales.

Leer más »