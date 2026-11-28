La Alcaldía de Cali lanzó una campaña contra la pólvora tras registrar 65 lesionados en 2025, la cifra más alta de los últimos cinco años y un 51,2 % más que en 2024.

La Alcaldía de Cali lanzó la campaña 'Cali merece una Navidad sin pólvora' para frenar los quemados en la temporada decembrina. La decisión responde a que Cali registró 65 lesionados por pólvora en 2025, la cifra más alta de los últimos cinco años y un 51,2 % más que en 2024. El anuncio se hizo el 27 de noviembre, cuando las secretarías de Salud y de Seguridad y Justicia entregaron el diagnóstico del problema y las medidas que regirán durante la temporada.

El plan combina controles a la venta ilegal, recomendaciones para los adultos y acciones para proteger a las mascotas y a la fauna silvestre. Según las autoridades, la meta es que este año no se repita el récord de emergencias asociado a los artefactos pirotécnicos.

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Controles a la venta y manipulación de pólvora en Cali

La Secretaría de Seguridad y Justicia estableció que en Cali están prohibidas la venta ambulante, el transporte y la manipulación de pólvora por parte de menores de edad. Los menores no pueden comprar, vender, transportar ni manipular pólvora, y si son sorprendidos, el material será decomisado.

La normativa también prohíbe la fabricación, la comercialización y el uso de pólvora en los casos que la ley señala. Las denuncias sobre venta irregular pueden presentarse en la línea 123, para que las autoridades lleguen directamente al lugar donde se presenta la infracción.

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Las autoridades señalaron que la venta irregular más común ocurre en la calle. En ese sentido, un funcionario citado en el plan indicó que en las carretas se encuentran vendedores caminando por la ciudad y ofreciendo pólvora, y calificó esa práctica como totalmente ilegal.

Recomendaciones para adultos y protección de mascotas

Las recomendaciones dirigidas a los adultos piden no usar pólvora en ningún escenario. Si un adulto decide manipular pirotecnia, la campaña le pide no hacerlo acompañado de menores de edad ni enseñándoles a usarla, porque esa conducta es ilegal.

Las autoridades también advirtieron sobre los efectos de la pólvora en los animales. Según el plan, los animales pueden sufrir desorientación, pérdida de apetito, abandono de crías y hasta choques contra ventanas y estructuras por el ruido de los artefactos. Entre las lesiones reportadas en mascotas aparecen daños en dientes, hocico y almohadillas.

Para proteger a las mascotas, la recomendación es mantenerlas en un lugar tranquilo durante las detonaciones y tener a la mano los datos de contacto del veterinario. Los propietarios deben consultar con el veterinario si sus animales son sensibles al ruido.

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Impacto de los quemados y próximos pasos del plan

El diagnóstico presentado por las secretarías muestra que los accidentes con pólvora saturan el sistema de salud y afectan la Navidad de muchas familias. Entre 2022 y 2025, los casos aumentaron 103,1 %, según la información entregada por las autoridades.

Las autoridades también señalaron que buena parte de los casos de la temporada se concentró en solo cuatro días. Con ese dato, el plan busca anticipar los controles y reforzar la vigilancia en las fechas de mayor riesgo, mediante la coordinación entre la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Justicia.

La campaña seguirá durante la temporada decembrina, con controles a la venta ilegal y canales de denuncia activos. Los ciudadanos pueden reportar la venta irregular a la línea 123 para que las autoridades actúen de manera directa.