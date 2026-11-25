La Secretaría de Seguridad de Cali restringe la comercialización de pirotecnia en la vía pública para evitar accidentes, mientras el sistema de salud se prepara para la temporada decembrina.

Las autoridades de Cali implementarán estrictos controles de seguridad y vigilancia durante la madrugada del 1 de diciembre para regular el uso y la venta de artículos pirotécnicos en la ciudad. Esta medida busca frenar la comercialización irregular de pólvora y reducir los riesgos de accidentes y quemaduras que han afectado a la población en años anteriores.

Prohibición total de venta informal y sanciones

La administración municipal ha determinado que no se permitirá bajo ninguna circunstancia la venta ambulante, estacionaria ni informal de pólvora durante toda la temporada decembrina. Quien sea sorprendido vendiendo estos artículos en la vía pública será sancionado mediante la emisión de un comparendo, cuyo valor económico dependerá de la cantidad de material incautado por las agentes de la autoridad.

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Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Seguridad de Cali, confirmó que la prohibición abarca múltiples frentes operativos. La normativa cubre la venta informal en el espacio público, así como el almacenamiento, la distribución y la comercialización de cualquier artículo pirotécnico en zonas urbanas.

La estrategia de vigilancia se centrará específicamente en la jornada de las alboradas, momento de mayor consumo de estos elementos. Las patrullas monitorearán zonas residenciales, instituciones educativas y centros de atención en salud para asegurar el cumplimiento de la restricción y disuadir la compra clandestina.

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Excepciones para espectáculos autorizados

El único escenario permitido para la manipulación, el transporte y el porte de pólvora en el espacio público es durante espectáculos y demostraciones que cuenten con la autorización y el aval oficial de la Secretaría de Seguridad. Cualquier ciudadano o grupo que intente realizar una exhibición sin estos permisos incumplirá la norma vigente.

Este requisito aplica tanto para la ejecución de las demostraciones como para el mantenimiento del control sobre los organizadores acreditados. La ciudadanía no tiene libertad de uso libre en calles o parques, y cualquier actividad no autorizada será perseguida por las autoridades competentes.

La red de Salud de Cali se alista para emergencias

El secretario de Salud, Germán Escobar, declaró que la red de salud de Cali ya entró en fase de alistamiento para atender posibles casos de emergencia durante esta festividad. Esta preparación responde a la necesidad de gestionar adecuadamente los incidentes relacionados con el manejo inadecuado de pirotecnia.

En la temporada de fin de año pasada y a comienzos del año actual, el sistema sanitario registró 54 lesionados por el uso de pólvora en la ciudad. Este historial clínico reciente ha motivado la alerta preventiva y el reforzamiento de los protocolos de atención médica para los próximos días.

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Escobar expresó su esperanza de que la población mantenga mesura, moderación e incluso abstinencia en el uso de estos artículos para evitar nuevas victimizaciones. El mensaje oficial prioriza la seguridad pública sobre la tradición festiva cuando esta implica riesgos para la integridad física.

Recomendaciones médicas ante posibles lesiones

Ante cualquier incidente, la recomendación médica inmediata es acudir a un centro de salud o a la Institución Prestadora de Servicios (IPS) más cercana sin demora. No se debe esperar a que la gravedad de la quemadura sea evidente, ya que la atención temprana es crucial para el tratamiento efectivo.

Las autoridades instan a los ciudadanos a celebrar con responsabilidad y a mantener a los menores alejados de cualquier acceso a la pólvora. La combinación de controles estrictos en la vía pública y la preparación del sector salud tiene como objetivo final que la tradición de las alboradas no termine en emergencias médicas evitables.