Calle 80 de Bogotá: Plan Maestro para Descongestionar y Conectar la Ciudad

Se revelan los planes para transformar la Calle 80 de Bogotá, uno de los corredores viales más problemáticos de la ciudad. El proyecto busca mejorar la movilidad, reducir tiempos de viaje y conectar mejor Bogotá con Cundinamarca. Incluye la ampliación de carriles, extensión de Transmilenio y mejoras para peatones y ciclistas.

¡Transformación en la Calle 80 de Bogotá ! Se Revelan Planes para Mejorar la Movilidad y Conectar la Ciudad con su Entorno. La Calle 80 , uno de los corredores viales más congestionados de Bogotá , se encuentra en la mira de las autoridades para una intervención integral que busca aliviar los problemas de movilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Después de décadas sin análisis ni actualizaciones en sus diseños, se ha puesto en marcha un ambicioso plan que incluye la ampliación de carriles, la extensión del sistema Transmilenio y la creación de espacios más seguros y eficientes para peatones y ciclistas. Este proyecto, que abarcará tanto territorio bogotano como cundinamarqués, representa una oportunidad crucial para transformar la experiencia de quienes transitan diariamente por esta importante vía.\El proyecto, que actualmente se encuentra en la fase de estudios de prefactibilidad y factibilidad, contempla una intervención de 7,7 kilómetros. De estos, 3 kilómetros se ubican dentro de Bogotá, desde el Portal de la calle 80 hasta el puente de Guadua, y 4,7 kilómetros adicionales se extienden hasta la glorieta de Siberia, en Cundinamarca. La directora de la entidad a cargo del proyecto, Susana Morales, ha revelado que el objetivo principal es mejorar la movilidad regional, reducir significativamente los tiempos de viaje, disminuir la congestión vehicular y facilitar la conexión entre Bogotá y su área metropolitana. Para lograr estos ambiciosos objetivos, se están llevando a cabo estudios rigurosos que permitirán determinar el modelo de proyecto más adecuado y avanzar hacia los estudios de detalle y la construcción. Uno de los aspectos más críticos a abordar es el estado actual del corredor, especialmente en el tramo de Cundinamarca, donde la infraestructura para peatones y ciclistas es prácticamente inexistente. Como parte de las propuestas, se contempla la construcción de un tercer carril para aumentar la capacidad vial, además de la adecuación de espacios diseñados para la seguridad y comodidad de peatones y ciclistas. Se implementarán sistemas de conteo de vehículos y análisis del tráfico a través de cámaras estratégicamente ubicadas, con la aclaración de que no se trata de dispositivos de fotodetección.\Además de las mejoras en la infraestructura vial, el proyecto incluye un exhaustivo análisis del flujo de vehículos, especialmente aquellos dedicados al transporte de carga. Se tiene previsto realizar cerca de 1.080 encuestas a transportadores de carga, que representan una importante proporción del tráfico que ingresa a Bogotá por esta vía, para caracterizar sus rutas y necesidades. Asimismo, se llevarán a cabo conteos de peatones y ciclistas en diferentes intersecciones para comprender mejor sus patrones de movilidad y garantizar que las mejoras en la infraestructura satisfagan sus necesidades. Otro aspecto relevante es el futuro del sistema Transmilenio en este corredor. Aunque aún no se ha definido la extensión precisa del sistema, se está considerando la posibilidad de extenderlo hasta la glorieta de Siberia e incluso analizar la reubicación del actual portal de la calle 80. Lo que sí está claro es la necesidad de ampliar la capacidad vial, especialmente en el tramo de Cundinamarca, donde se proyecta la construcción de un tercer carril y la creación de carriles diferenciados para el sistema de transporte masivo y vehículos particulares. Este plan integral representa una inversión significativa en la infraestructura de transporte y busca garantizar una movilidad más eficiente, segura y sostenible para todos los usuarios de la Calle 80





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