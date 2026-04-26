Calle de la Media Luna en Getsemaní: A Punto de Finalizar su Renovación

La rehabilitación de la Calle de la Media Luna en Getsemaní avanza rápidamente, con un progreso general del 90%. Se espera la entrega de la obra a mediados de mayo, mejorando la movilidad y el comercio en la zona.

La tan esperada renovación de la Calle de la Media Luna, ubicada en el corazón del vibrante barrio de Getsemaní , se encuentra en sus etapas finales de ejecución.

La Secretaría de Infraestructura del Distrito de Cartagena ha informado que el proyecto, de vital importancia para la fluidez del tráfico y el dinamismo comercial de la zona, ha alcanzado un progreso general significativo del 90%. Este avance representa un hito importante para los residentes, comerciantes y visitantes que han experimentado inconvenientes durante el proceso de rehabilitación. El componente más visible y representativo de la intervención, el nuevo pavimento, está prácticamente concluido, transformando la apariencia y funcionalidad de la calle.

La colocación de la placa en concreto, con un elegante acabado en tono terracota, se ha realizado por tramos estratégicos para minimizar las interrupciones en la movilidad, demostrando una planificación cuidadosa y un compromiso con la comodidad de la comunidad. Actualmente, esta fase del proyecto ha alcanzado un impresionante 99% de finalización, y se espera que este fin de semana se complete por completo con la fundida de las últimas losas en los 293 metros lineales que han sido objeto de intervención.

Además del pavimento, otros elementos clave del proyecto también están avanzando a buen ritmo. Los bordillos prefabricados, que delinearán la nueva infraestructura vial, registran un progreso del 75%, mientras que la construcción de los andenes, con un acabado tipo ginger de color amarillo que complementa la estética del barrio, ha alcanzado un 30%. Si bien la vía comienza a revelar su aspecto definitivo, es importante señalar que aún existen puntos de intervención y restricciones parciales en el tránsito peatonal.

La Secretaría de Infraestructura solicita la comprensión y paciencia de los ciudadanos mientras se completan las tareas restantes. Es fundamental recordar que esta obra forma parte integral del ambicioso programa de Rehabilitación de la Malla Vial Fase 2, una iniciativa destinada a mejorar la infraestructura vial de la ciudad y facilitar la movilidad de sus habitantes.

La Calle de la Media Luna es un corredor crucial para la conexión entre Getsemaní y el Centro Histórico, por lo que su rehabilitación es esencial para el desarrollo económico y social de ambas zonas. Durante las semanas de ejecución, residentes, comerciantes y transeúntes han tenido que adaptarse a cierres parciales y cambios en la circulación, una situación que, afortunadamente, está comenzando a mejorar con la finalización de la pavimentación.

La coordinación entre la Secretaría de Infraestructura y la comunidad ha sido clave para minimizar los impactos negativos y garantizar el éxito del proyecto. La Secretaría de Infraestructura mantiene su proyección original y se compromete a entregar la Calle de la Media Luna a mediados de mayo, siempre y cuando no surjan imprevistos en las obras pendientes.

Se están realizando esfuerzos continuos para garantizar que el proyecto se complete dentro del plazo previsto y con los más altos estándares de calidad. Es importante destacar que la intervención no solo busca recuperar la estructura vial, sino también armonizar con el entorno urbano de uno de los sectores más tradicionales y emblemáticos de la ciudad.

La elección de materiales y colores que se integran con la arquitectura colonial de Getsemaní refleja un compromiso con la preservación del patrimonio cultural de Cartagena. Además de los beneficios en términos de movilidad y estética urbana, la obra ha generado un impacto positivo en la economía local, al mantener activos cerca de 50 empleos durante todo el proceso de rehabilitación.

La Secretaría de Infraestructura reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la ciudad y con la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. La finalización de la Calle de la Media Luna será un logro significativo para la administración distrital y un motivo de orgullo para la comunidad de Getsemaní. Se espera que la nueva infraestructura vial impulse el crecimiento económico, fomente el turismo y mejore la conectividad de la ciudad





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