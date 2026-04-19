Calle de las Cien Escalas: El Corazón Pintoresco y Artesanal de Jericó

Descubre la emblemática Calle de las Cien Escalas en Jericó, Antioquia, un ícono turístico que combina arquitectura colonial, coloridas fachadas y la rica tradición artesanal del Carriel Paisa, consolidándose como un destino cultural imperdible en Colombia.

La Calle de las Cien Escalas se erige como un símbolo indeleble de Jericó , un municipio pintoresco en el Suroeste Antioqueño . Esta monumental obra de ingeniería, compuesta por innumerables escalones de piedra, serpentea entre fachadas vibrantes y balcones adornados con la esencia de la arquitectura colonial.

Lo que comenzó como una solución práctica a la topografía accidentada de la región, ha evolucionado hasta convertirse en una de las imágenes más icónicas y recurrentes del turismo en esta subregión de Antioquia, atrayendo visitantes no solo por su singularidad estética, sino también por su accesible proximidad a la gran metrópoli de Medellín. Su ubicación privilegiada en el corazón del casco urbano de Jericó la hace de fácil acceso para propios y extraños, consolidando su papel como un punto neurálgico de la vida social y turística del municipio. La concepción de esta vía, al prescindir de un trazado vial convencional, demuestra una profunda comprensión y adaptación a las características geográficas del terreno, permitiendo una movilidad peatonal fluida y eficiente a través de los diferentes niveles que componen el tejido urbano de Jericó. Esta singularidad constructiva la distingue de cualquier otra calle, transformándola en un lienzo vivo que captura la esencia de la Antioquia profunda. La fama de la Calle de las Cien Escalas no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un proceso orgánico de reconocimiento y apreciación a lo largo del tiempo. Con cada año que transcurre, su atractivo turístico se afianza, convirtiéndose en una parada obligatoria para todo aquel que desee experimentar la autenticidad de Jericó. Sus faroles, que proyectan una luz cálida al atardecer, las paredes que exhiben una paleta de colores vivos y la arquitectura colonial que se mantiene intacta, son elementos que en conjunto narran la rica identidad cultural de uno de los pueblos más arraigados y tradicionales del Suroeste antioqueño. Pero la experiencia en este sector no se limita a la contemplación de su belleza arquitectónica; la calle está intrínsecamente ligada a la preservación de oficios ancestrales. A su alrededor florecen talleres artesanales y espacios dedicados a la cultura, donde se perpetúan saberes tradicionales que definen el alma de la región. De manera especial, resalta la manufactura del Carriel Paisa, un accesorio emblemático, sinónimo de la cultura antioqueña, que sigue siendo confeccionado con maestría en esta zona, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de adquirir un pedazo tangible de esta herencia. Esta fusión entre el patrimonio edificado y la riqueza artesanal confiere a la Calle de las Cien Escalas un valor cultural incalculable. Hoy en día, la Calle de las Cien Escalas es mucho más que un simple camino; es un componente vital de las rutas turísticas diseñadas para explorar Jericó en su totalidad. Turistas, tanto nacionales como internacionales, la transitan con entusiasmo, integrándola como parte esencial de su itinerario. Desde este emblemático punto, se abren innumerables posibilidades para continuar la exploración, conectando con otros sitios de interés que enriquecen la experiencia del visitante. La calle actúa como un portal, facilitando el acceso a joyas ocultas y a otros puntos icónicos del municipio, fortaleciendo así la posición de Jericó como uno de los destinos más codiciados para el turismo cultural en Colombia. Su capacidad para conjugar historia, arte, tradición y accesibilidad la convierte en un referente turístico de primer orden, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan para ofrecer una vivencia inolvidable, consolidando a Jericó como un tesoro a descubrir y redescubrir





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