Calor y sequías extremas se intensificarán cinco veces para finales de siglo, advierte estudio

Un nuevo estudio revela que el calor extremo y las sequías se volverán cinco veces más frecuentes si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático, afectando gravemente a millones de personas y exacerbando la injusticia climática.

El calor extremo y las sequías se proyectan cinco veces más frecuentes al final del siglo bajo las políticas climáticas actuales, un hallazgo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la humanidad y del planeta. Este preocupante escenario, que afectará severamente a cerca del 30% de la población mundial, ha sido revelado por un estudio realizado por investigadores de la Universidad Oceánica de China y del Instituto Alfred Wegener alemán.

El estudio, basado en 152 simulaciones y ocho modelos climáticos, considera diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global descritos en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Los resultados, publicados en la revista Geophysical Research Letters, de la Unión Geofísica Americana, resaltan la urgencia de tomar medidas concretas para mitigar el cambio climático. La investigación subraya la 'profunda injusticia climática', destacando que los países con menos recursos para adaptarse serán los más afectados por las consecuencias de las emisiones generadas principalmente por las potencias industriales. La combinación de calor y sequía, potenciándose mutuamente, amenaza la seguridad alimentaria, la salud humana y el acceso al agua, generando restricciones, inestabilidad en los precios, mayor riesgo de incendios forestales, pérdidas agrícolas y un aumento de la mortalidad.\El estudio detalla que, en el período comprendido entre 2001 y 2020, las áreas terrestres experimentaron aproximadamente cuatro episodios combinados de calor y sequía al año. Esta frecuencia es el doble de la observada durante el período preindustrial, entre 1850 y 1900. Los científicos advierten que, si se mantiene la trayectoria actual de crecimiento climático y demográfico, los extremos de calor y sequía se intensificarán para el 28% de la población mundial, es decir, casi 2.600 millones de personas, para la década de 2090. Un 6,6% de la población sufrirá este nivel de exposición ya en la década de 2030. A nivel global, la frecuencia de estos eventos combinados podría alcanzar casi 10 veces al año para finales del siglo, con una duración de aproximadamente 15 días, lo que representa un incremento significativo en comparación con las condiciones de los últimos 25 años. Los investigadores enfatizan que las emisiones humanas de gases de efecto invernadero son el principal impulsor de estos cambios. Al analizar simulaciones que consideraban únicamente fuerzas naturales, no se observaron tendencias significativas en la frecuencia o duración de los extremos climáticos, lo que refuerza la evidencia de la influencia humana. Además, el estudio pone de manifiesto una preocupante disparidad geográfica, donde los países con menores ingresos, ubicados cerca del Ecuador y en los trópicos, experimentarán los impactos más severos a pesar de ser responsables de una menor proporción de emisiones.\Este estudio refuerza la necesidad urgente de cumplir los acuerdos internacionales de emisiones y de implementar políticas climáticas ambiciosas. Los investigadores afirman que el cumplimiento de estos acuerdos podría reducir significativamente el número de personas expuestas a estos peligros ambientales. Las decisiones políticas actuales tendrán un impacto directo en la calidad de vida y supervivencia de miles de millones de personas en las próximas décadas. El trabajo de investigación subraya la importancia de la adaptación y la resiliencia, especialmente para las comunidades más vulnerables. El estudio proporciona una base científica sólida para la toma de decisiones informadas y para la formulación de políticas que protejan a las personas y al planeta del impacto del cambio climático. La investigación también destaca la necesidad de cooperación internacional y de un compromiso global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de adaptación. Finalmente, el estudio advierte sobre las consecuencias devastadoras de la inacción y enfatiza que el futuro depende de las acciones que se tomen hoy





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