Calor y sequías extremas se multiplicarán por cinco si no se toman medidas urgentes, según estudio

Un nuevo estudio revela que el calor extremo y las sequías se intensificarán significativamente para finales de siglo, afectando a miles de millones de personas y exacerbando la injusticia climática.

El estudio más reciente revela que el calor extremo y las sequías , combinados, se volverán cinco veces más frecuentes para finales de siglo si se mantienen las políticas climáticas actuales. Este fenómeno, con consecuencias devastadoras, afectará severamente a cerca del 30% de la población mundial, con un impacto desproporcionado en los países tropicales y de bajos ingresos.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Oceánica de China y el Instituto Alfred Wegener alemán, destaca la 'profunda injusticia climática' al señalar que los países menos capacitados para adaptarse sufrirán las peores consecuencias de las emisiones generadas por las potencias industriales. La investigación, basada en 152 simulaciones y ocho modelos climáticos, consideró diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global, tal como se describen en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Publicado en la revista Geophysical Research Letters, el estudio subraya que cumplir con los acuerdos internacionales de emisiones podría reducir significativamente la exposición a estos peligros ambientales, y que las decisiones políticas actuales determinarán la calidad de vida y supervivencia de miles de millones de personas en las próximas décadas.\Los investigadores resaltan la sinergia entre el calor y la sequía, y cómo estas condiciones extremas conducen a restricciones de agua, inestabilidad en los precios de los alimentos, un mayor riesgo de incendios forestales, pérdidas agrícolas y un aumento de la mortalidad. El análisis de datos entre 2001 y 2020 mostró que las áreas terrestres experimentaron aproximadamente cuatro episodios de calor y sequía al año, el doble de la frecuencia observada en el período preindustrial (1850-1900). Los científicos advierten que, en el escenario más pesimista, los extremos de calor y sequía se intensificarán para el 28% de la población mundial (casi 2.600 millones de personas) para la década de 2090, y el 6,6% ya sufrirá ese nivel de exposición en la década de 2030. A nivel global, la combinación de calor y sequía podría ocurrir casi 10 veces al año para finales de siglo, con una duración de hasta 15 días, lo que representa un aumento significativo en comparación con los últimos 25 años. El estudio atribuye estos cambios a las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, ya que las simulaciones basadas únicamente en fuerzas naturales no mostraron tendencias significativas.\La investigación también expone la desigualdad inherente al cambio climático, ya que los países que más emiten no serán necesariamente los más afectados. Según las simulaciones, las naciones de bajos ingresos ubicadas cerca del Ecuador y en los trópicos experimentarán los extremos de calor y sequía más severos, a pesar de su menor contribución a las emisiones globales. Este hallazgo subraya la necesidad de una acción climática global justa y equitativa. La investigación es clara en señalar que la inacción climática exacerbará las desigualdades existentes y agravará las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Los resultados del estudio son un llamado urgente a la acción, que exige una transición rápida hacia una economía baja en carbono y una mayor cooperación internacional para proteger a las personas y los ecosistemas de los impactos devastadores del cambio climático. El artículo también menciona, como información relacionada, las noticias sobre la Cambiatón de Imusa y la denuncia de organizaciones de mujeres en Atlántico sobre el aumento de feminicidios





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