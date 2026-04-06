Camargo insiste en tumbar la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro

El magistrado Carlos Camargo busca que la Corte Constitucional declare inexequible la emergencia económica decretada por el Gobierno, argumentando su inconstitucionalidad. La Corte retomará el debate esta semana, mientras se resuelven recursos de nulidad. Se analiza la suspensión provisional y la validez del estado de excepción.

El magistrado Carlos Camargo persiste en su empeño de revocar la emergencia económica , suspendida temporalmente, que el Gobierno Petro decretó en diciembre de 2025. La Corte Constitucional retomará el debate sobre la ponencia de Camargo esta semana, aunque inicialmente se resolverán diversos recursos de nulidad presentados en contra de la suspensión del decreto.

Camargo, ponente clave en el estudio de la emergencia económica de diciembre de 2025, solicita a la Corte que declare la medida gubernamental como inexequible. Previamente, hace tres meses, el magistrado consiguió la suspensión provisional de la norma, un logro significativo que puso freno a la aplicación del decreto. La Casa de Nariño, a través de su secretario jurídico, busca anular esta medida cautelar, reafirmando un precedente establecido en 1994 y argumentando la necesidad de “preservar la integridad de la Constitución” ante supuestas irregularidades. La Corte, en enero, trazó un antecedente fundamental para futuras emergencias, apoyando una ponencia que incluye a varios magistrados destacados. La corporación fue más allá del proyecto original presentado por Camargo, que simplemente buscaba suspender la medida hasta que se tomara una decisión definitiva. En este contexto, el magistrado argumenta que el estado de excepción no se ajusta a lo establecido en la Constitución. Ahora, Camargo espera que la Sala Plena declare la inexequibilidad de todo el acto administrativo. Cuando la Corte Constitucional analizó el proyecto de ley estatutaria de los estados de excepción, emitió una sentencia que establece que “la autoridad pública —incluida la Corte Constitucional— puede definir el alcance de sus propias competencias por vía interpretativa cuando estas no han sido previamente atribuidas de manera clara, específica y expresa por la Constitución o la ley”, según se detalla en un documento oficial del Gobierno de 37 páginas. La Sala Plena se enfrenta a la responsabilidad de abordar este asunto, así como de analizar un recurso similar presentado por el centro de estudios Dejusticia. Si bien Dejusticia coincide en que la emergencia es inconstitucional, también considera que la suspensión provisional es problemática. El Consejo de Estado analizará la elección de un magistrado realizada en octubre de 2025 para decidir sobre la nulidad propuesta por Dejusticia contra el Auto 082 de 29 de enero de 2026, según un texto del magistrado que fue conocido en primicia por La FM. La Sala Plena discutió la manifestación el 11 de marzo y, y el 24, la del Gobierno nacional. La Sala Plena debate este jueves y exdirector de la Federación Nacional de Departamentos parecía encaminada a sepultar la emergencia, ofrecieron un punto medio. Un escrito de cuarenta páginas firmado por Eljach se adhirió a quienes califican la emergencia comoque “el andamiaje estatal” cumpla los fines del Estado, como garantizar el derecho a la salud. La UPC esLa salud como un argumento para matizar la futura sentenciaentre el aumento del promedio de la UPC para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado. déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores', relató la Defensoría en febrero. Una de las justificaciones del Gobierno para la emergencia económica es, precisamente, “las graves falencias persisten” . “Tan solo lo relacionado con la prestación del servicio de salud agravada por la crisis fiscalDéficit, UPC y presión fiscal sobre el sistema de salud La Procuraduría insistió en que la emergencia es inconstitucional, “por lo que se solicitará a la Corte Constitucional que así lo declare”, sin descartar “los recursos requeridos para la equiparación de la UPC”la exequibilidad de todos los estados de excepción. Es decir, revisa si una declaratoria de conmoción interior, guerra exterior o emergencia económica se apega a la Carta o si es arbitraria. Los decretos deben contar con una motivación, a la que el Gobierno le dedicó quince páginas y media entre las veinte del Decreto 1390 . Y deben tener las firmas de todos los ministros para no correr la suerte del Decreto 133 de 2025, uno de los que se desprendió de la emergencia en el Catatumbo. El historial del gobierno de Gustavo Petro no es el mejor, ni siquiera antes de la suspensión. En octubre de 2023, luego de tres meses de análisis, la Corte tumbó la emergencia económica en La Guajira , argumentando que pretendía resolver problemas estructurales con una norma excepcional. “parcialmente” inconstitucional la conmoción interiorPetro acusa red de corrupción que frenó extradición de “Papá Pitufo” y salpica a altas esferas Petro acusa a alias Papá Pitufo de infiltración de 38 años en instituciones colombianas, y de posibles sobornos; pide transparencia y justicia para esclarecer la supuesta red de corrupció





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