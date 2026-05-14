Camavinga se queda fuera de la lista de Deschamps para el Mundial, Mbappé es la estrella gala

El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga se ha quedado fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el próximo Mundial con otro madridista, Kylian Mbappé, como principal estrella gala. Deschamps, que presentó este jueves la lista de los 26 elegidos en una entrevista al canal TF1, justificó la ausencia de Camavinga porque ‘sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones’. ‘Es todavía joven’, añadió el seleccionador, que dijo entender la ‘decepción’ que estará experimentando por no figurar en la lista. Las grandes novedades en los anuncios del seleccionador son la presencia del portero Robin Risser, del Lens, en sustitución de Lucas Chevalier, del París Saint Germain, y la de Jean-Philippe Mateta.

El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga se ha quedado fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps , para el próximo Mundial con otro madridista, Kylian Mbappé, como principal estrella gala.

Deschamps, que presentó este jueves la lista de los 26 elegidos en una entrevista al canal TF1, justificó la ausencia de Camavinga porque ‘sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones’.

‘Es todavía joven’, añadió el seleccionador, que dijo entender la ‘decepción’ que estará experimentando por no figurar en la lista. Las grandes novedades en los anuncios del seleccionador son la presencia del portero Robin Risser, del Lens, en sustitución de Lucas Chevalier, del París Saint Germain, y la de Jean-Philippe Mateta





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