Néstor Lorenzo alinea a seis debutantes titulares para el partido contra Chile en el estadio Monumental de Santiago, con Camilo Mena como única novedad absoluta.

La Selección Colombia de fútbol, dirigida por Néstor Lorenzo, anunció una renovación significativa en la nómina titular para su último compromiso de la temporada 2026, programado para este martes 2 de diciembre. El equipo nacional enfrenta a Chile en el estadio Monumental de Santiago, en una cita que inicia a las 6:00 p.m. hora colombiana, con la intención de revalidar un triunfo histórico en territorio austral.

El técnico argentino optó por realizar seis cambios respecto al once inicial que alineó el viernes pasado en el estadio Pascual Guerrero de Cali durante el duelo anterior. Esta decisión estratégica refleja la búsqueda de estabilidad y adaptación táctica antes de finalizar el calendario de clasificatorias, con el objetivo de sumar puntos clave en un terreno que ha sido hostil para los suramericanos en los últimos años.

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Rotaciones estratégicas y estabilidad defensiva

El cuerpo técnico mantuvo la continuidad en cinco piezas fundamentales de la defensa y el mediocampo: Daniel Muñoz, Dávison Sánchez, Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta y Luis Javier Suárez. La decisión de conservar a estos jugadores asegura una base sólida conocida, permitiendo a las nuevas incorporaciones integrarse con mayor fluidez en la estructura operativa del equipo durante la primera mitad del partido.

La línea defensiva presenta ajustes notables con la entrada de Aldair Quintana como guardameta titular, reemplazando a Camilo Vargas, quien tuvo la oportunidad en el encuentro previo. A su lado, Kevin Andrade y Juan David Cabal completan la zaga, con Cabal asignado específicamente a la posición de lateral izquierdo, una maniobra táctica que busca explotar las características del jugador nacido en la Juventus italiana.

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Debutantes y novedades en el campo

Solo uno de los once jugadores seleccionados hace su debut absoluto con la camiseta nacional: Camilo Mena, quien juega en el fútbol de Polonia y vistió el número 26. El extremo, formado en Alianza Platanera del Urabá, representa una de las sorpresas mayores de la convocatoria, aportando velocidad y creatividad a la ofensiva en una temporada que marca su ingreso al máximo nivel con la albiceleste.

Además de Mena, Néstor Lorenzo incluyó a Daniel Arcila en el mediocampo, marcando su segundo partido con la Selección Colombia tras su primera aparición. La presencia de Matías Orozco, un joven talento originario de Cali, completa las novedades ofensivas del técnico, quienes buscan romper la marca de invictos local de Chile y recuperar la vigencia de un triunfo colombiano en ese escenario.

Historial en Santiago y expectativas del duelo

El estadio Monumental de Santiago es un recordatorio constante de las dificultades históricas para la Selección Colombia, ya que la última victoria registrada en este recinto data del año 2012. Este antecedente geográfico y emocional añade presión al compromiso del martes, exigiendo a los nuevos titulares demostrar una mentalidad ganadora desde el primer minuto del choque frente a los australes.

La alineación presentada por Néstor Lorenzo establece claramente las líneas de juego para el cierre de este año, priorizando la mezcla de experiencia defensiva con la frescura de elementos ofensivos como Mena y Orozco. El objetivo inmediato es revertir la dinámica negativa reciente en Chile y asegurar los tres puntos necesarios para mantener las aspiraciones competitivas en la clasificación mundialista.