Cambio de Temporada en el Caribe Colombiano: Ondas Tropicales y Preparación para El Niño

El Caribe colombiano se prepara para una nueva temporada climatológica influenciada por ondas tropicales, la transición a la temporada de huracanes y la anticipación de los efectos de El Niño. Se esperan condiciones mixtas de precipitación y la importancia de mantenerse informado sobre los pronósticos meteorológicos.

El Caribe colombiano ha experimentado un año marcado por contrastes climáticos significativos, incluyendo la influencia de frentes fríos, temperaturas elevadas y vientos fuertes que han generado olas de considerable altura.

No obstante, se anticipa un cambio en el panorama meteorológico con el inicio de una nueva temporada climatológica en mayo, caracterizada por la llegada de ondas tropicales. Estas ondas, según los expertos, representan la antesala de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, que oficialmente comienza el 1 de junio.

La transición entre la temporada de lluvias y la temporada de huracanes, junto con la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la Oscilación Madden-Julian (MJO), serán factores determinantes en la evolución del clima en la región. Los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indican condiciones mixtas de precipitación para mayo en el Caribe colombiano.

Se prevé un aumento de las lluvias en La Guajira y el sur de Córdoba, mientras que Cesar, Magdalena y Bolívar podrían experimentar déficits de lluvia o niveles cercanos a la normalidad. San Andrés y Providencia mostrarán un comportamiento variable, con condiciones normales o ligeramente superiores en Providencia. Las ondas tropicales, según Leidy Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, son sistemas meteorológicos que anuncian la llegada de los ciclones tropicales.

En mayo, se espera que el cielo caribeño se mantenga más cubierto en comparación con los meses anteriores, con una mayor probabilidad de lluvias asociadas a la transición de la temporada lluviosa y la inminente temporada de huracanes. A pesar de esta tendencia, no se descartan días secos y soleados, pero la predominancia serán las condiciones nubosas y la posibilidad de precipitaciones. Es crucial, por lo tanto, mantenerse informado y atento a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos.

La influencia del fenómeno de El Niño, que suele asociarse con altas temperaturas y escasez de agua, aún no se manifestará plenamente en mayo. Las autoridades proyectan que sus efectos se consolidarán hacia finales de año, una vez que se establezca una interacción sostenida entre el océano y la atmósfera. El desarrollo de El Niño requiere condiciones cálidas en la superficie del Pacífico y la influencia de los vientos alisios, un proceso que toma tiempo para completarse.

La preparación para este fenómeno, que podría traer consigo condiciones secas y escasas lluvias, es fundamental, especialmente considerando que se espera su consolidación en los últimos meses de 2026. Además de las ondas tropicales y la anticipación de El Niño, otro factor a considerar es la presencia de polvo sahariano.

Este fenómeno, común en la región, ocurre cuando los vientos se fortalecen y transportan grandes cantidades de polvo desde el desierto del Sahara a través del Atlántico, afectando a sectores de Sudamérica, incluyendo el Caribe colombiano. La Guajira y las zonas orientales del país son particularmente vulnerables a este polvo. Aunque su llegada aún no está confirmada, generalmente se produce en los primeros meses y la mitad del año.

La combinación de estos factores – ondas tropicales, la transición a la temporada de huracanes, la posible influencia de El Niño y la presencia de polvo sahariano – crea un escenario climático complejo para el Caribe colombiano en los próximos meses. La vigilancia constante y la preparación adecuada son esenciales para mitigar los posibles impactos de estos fenómenos y proteger a la población.

Las autoridades y los expertos meteorológicos recomiendan estar atentos a las alertas y seguir las recomendaciones de prevención para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad





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