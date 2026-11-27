Datos de Fincaraíz revelan que tras el terremoto del 10 de agosto, los calilejenses prefieren casas y exigen normas NSR-10, alterando el mercado inmobiliario local.

El mercado inmobiliario en el occidente de Colombia ha experimentado una transformación estructural en los patrones de búsqueda de vivienda tras el sismo ocurrido el 10 de agosto. Según el análisis detallado publicado por la plataforma Fincaraíz, la urgencia inmediata de encontrar alojamiento temporal ha sido reemplazada por una preferencia sostenida por casas unifamiliares sobre los apartamentos en las principales ciudades de la región.

Desplazamiento hacia casas y municipios vecinos

Los datos muestran que, mientras las búsquedas de inmuebles en arriendo han regresado a niveles habituales, el interés por adquirir propiedades ha cambiado significativamente. En conjunto, las ciudades capitales registraron una reducción del 27% en las consultas de apartamentos, un comportamiento opuesto al crecimiento del 3% observado a escala nacional. En contraste, las consultas de casas en venta aumentaron un 28% en Cali, superando en 23 puntos porcentuales el crecimiento nacional de búsquedas de vivienda unifamiliar, que se ubicó en el 5%.

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Datos de arrendamiento y la excepción de Jamundí

Durante las primeras cuatro semanas posteriores al movimiento telúrico, el mercado de arrendamientos registró un incremento drástico, especialmente en Cali y Pereira. Las búsquedas de viviendas en alquiler aumentaron un 105% en la capital del Valle del Cauca y un 80% en Pereira, frente a un crecimiento nacional del 14%. Específicamente, las consultas de casas en arriendo crecieron un 204% en Cali y un 145% en Pereira.

Mientras tanto, Jamundí se destacó como una excepción dentro del comportamiento inmobiliario de la región. Este municipio registró un aumento del 81% en las búsquedas de apartamentos en venta y un crecimiento del 29% en las consultas de casas. Además, las búsquedas de vivienda en arriendo aumentaron un 240% en Jamundí, mientras que en Yumbo casi se triplicaron y en Dosquebradas se duplicaron.

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Nuevos requisitos técnicos y seguridad estructural

La plataforma inmobiliaria identificó además una mayor atención por parte de los potenciales compradores hacia las condiciones estructurales de las edificaciones. Existe una exigencia clara por verificar el cumplimiento de las disposiciones técnicas en materia de construcción, lo que plantea nuevos retos para los constructores y propietarios. Las consultas se centran en validar la licencia de construcción y confirmar que el edificio cumple la norma sismorresistente NSR-10.

Esta tendencia refleja un cambio cultural en el proceso de compra, donde la seguridad sísmica y la revisión estructural posterior al sismo se han convertido en factores determinantes para cerrar transacciones, consolidando una nueva realidad en el sector inmobiliario del suroccidente colombiano.