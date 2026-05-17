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Cambio en las relaciones tecnológicas globales y la ascensión de Asia

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Cambio en las relaciones tecnológicas globales y la ascensión de Asia
Relaciones Tecnológicas GlobalesDesarrollo ChinoAutosuficiencia Asiática
📆5/17/2026 6:18 AM
📰vanguardiacom
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Washington ha solicitado aperturas comerciales y flexibilidad regulatoria a Beijing durante la reciente visita del presidente Donald Trump y líderes de la Silicon Valley en la capital china, mientras que las autoridades asiáticas se encuentran en una posición de autosuficiencia que ha llevado a un nuevo equilibrio geopolítico. El desarrollo y el aparato industrial local de Asia han alcanzado una madurez que ha reducido su vulnerabilidad externa. Las decisiones estatales de Beijing han contribuido a la creación de un ecosistema capaz de reemplazar gradualmente los componentes extranjeros por alternativas domésticas.

La reciente visita de la comitiva presidencial estadounidense a Beijing, incluyendo al presidente Donald Trump y líderes de la Silicon Valley como Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Jensen Huang (Nvidia), ha puesto de relieve un cambio en las relaciones de poder tecnológico global.

Washington se desplazó al Gran Salón del Pueblo para solicitar aperturas comerciales y flexibilidad regulatoria, mientras las autoridades asiáticas operan desde una posición de autosuficiencia que ha transformado la geopolítica. El aparato industrial y de desarrollo en Asia ha alcanzado una madurez que reduce su vulnerabilidad externa.

Las directivas estatales de Beijing han incentivado el diseño local de semiconductores, el despliegue de infraestructura crítica y la consolidación de cadenas de suministro internas, creando un ecosistema capaz de reemplazar gradualmente los componentes extranjeros por alternativas domésticas competitivas

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Relaciones Tecnológicas Globales Desarrollo Chino Autosuficiencia Asiática Semiconductores Locales Diseño Y Despliegue De Infraestructura Crítica

 

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