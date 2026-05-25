Cambio importante en el precio del dólar en Colombia - Noticias RCN

El precio del dólar cerró con una disminución de 6,00 pesos en comparación con el cierre de la semana anterior

¡Hubo un cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 25 de mayo de 2026! Así se cotizó El precio del dólar en Colombia , de acuerdo con lo informado por el Banco de la Repûlica, abrió este 25 de mayo de 2026 en 3.644,00 pesos.

Sin embargo, la divisa estadounidense estuvo en constante movimiento a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia a la baja. De cuúmontos fue la disminución en el cierre de este lunes 25 de mayo de 2026. Descubra los detalles completos áqui en Noticias RCN. El precio del dólar en Colombia, según la gráfica en tiempo real del Banco de la República, cerró en 3.638,00 pesos.

Adicionalmente, el Banco de la República de Colombia también informó que la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.640,485 pesos. Desde las primeras horas de este 25 de mayo de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan. Jueves 21 de mayo de 2026: 3.730,49 pesos Domingo 24 de mayo de 2026: 3.667,06 peso





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