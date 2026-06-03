Cambio Radical anuncia dirección colegiada tras primera vuelta presidencial en Colombia

El partido Cambio Radical informó que la dirección nacional será ejercida temporalmente por Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala, en espera de la Convención Nacional que elegirá nuevo director. La decisión llega tras la primera vuelta presidencial y mientras el partido ya anunció respaldo a Abelardo De La Espriella para la segunda ronda.

El partido político Cambio Radical de Colombia anunció a través de un comunicado oficial que su dirección nacional será ejercida de manera colegiada por los doctores Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala , mientras se lleva a cabo la Convención Nacional encargada de elegir al director en propiedad.

Esta decisión fue tomada por el Comité Central de la organización y surge en un contexto posterior a la primera vuelta de las elecciones presidenciales llevadas a cabo recientemente en el país. La medida representa un cambio en la estructura de liderazgo interno del partido, que hasta ahora contaba con Germán Córdoba Ordóñez como director nacional desde el 31 de agosto de 2018.

El Comité Central reconoció y agradeció la labor realizada por Córdoba durante su gestión, la cual se extendió por casi seis años. La transición hacia una dirección colegiada busca, según fuentes internas, garantizar una estabilidad institucional hasta que se defina una nueva dirigencia mediante los procesos democráticos internos programados.

La Convención Nacional, que aún no tiene fecha confirmada, tendrá la responsabilidad de designar al próximo director nacional en un escenario político marcado por los recientes comicios presidenciales y las alianzas que de ellos se desprenden. En lo que respecta a las elecciones presidenciales, Cambio Radical había dejado en libertad a su militancia para la primera vuelta, sin endorsar explícitamente a un candidato en particular.

Sin embargo, para la segunda vuelta, el partido ha anunciado su apoyo público a la candidatura de Abelardo De La Espriella, lo cual genera expectativas sobre el papel que jugará la colectividad en el panorama político inmediato. Este respaldo se produce después de que el escrutinio de las elecciones presidenciales alcanzara un 99,98 por ciento, según reportó la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin que se hayan registrado novedades significativas en el conteo oficial.

El alto porcentaje de escrutinio completado refleja un proceso electoral altamente transparente y eficiente, consolidando los resultados que llevaron a la definición de los candidatos que enfrentarán la segunda ronda. La decisión de Cambio Radical de asumir una dirección colegiada no está directamente vinculada a los resultados electorales, pero se produce en un momento de reconfiguración de poderes y alianzas. Según el comunicado, el cambio responde a la necesidad de cumplir con los estatutos internos y asegurar una transición ordenada.

Los doctores Enrique Vargas Lleras y Fuad Char Abdala, designados para ejercer la dirección de manera conjunta, tienen amplia experiencia dentro del partido y en la vida pública colombiana. Vargas Lleras, cercano al sector liberal, y Char Abdala, reconocido empresario y líder político de la región Caribe, representan dos figuras con peso específico que podrían influir en la orientación futura de Cambio Radical.

Hasta tanto se realice la Convención Nacional, se espera que ambos líderes coordinen las actividades institucionales, administrativas y políticas de la organización, manteniendo la coherencia con los principios fundacionales del partido. Este episodio subraya la dinámica interna de los partidos tradicionales colombianos en periodos posteriores a procesos electorales clave





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