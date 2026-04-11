Cambio Radical define su apoyo presidencial: Valencia o De la Espriella, la encrucijada del partido

Cambio Radical se reúne para decidir su apoyo en la primera vuelta presidencial, considerando las candidaturas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. La decisión se ve influenciada por los resultados de las consultas interpartidistas y las declaraciones del abogado, generando debate y reconfigurando las alianzas políticas.

El partido Cambio Radical se apresta a celebrar una crucial reunión este miércoles 15 de abril, marcando la segunda vez que la colectividad se reúne para deliberar sobre su estrategia de apoyo de cara a la primera vuelta presidencial. En la balanza se encuentran dos figuras destacadas: Paloma Valencia , representante del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, abogado y líder de la iniciativa Defensores de la Patria.

La convocatoria, dirigida a congresistas y figuras políticas clave del partido, ha sido impulsada por las directivas, encabezadas por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en el pasado fue considerado un posible candidato a la Presidencia de la República. La incógnita de si Vargas Lleras estará presente en la cita privada añade un elemento de incertidumbre a la discusión. Los congresistas y el director del partido, Germán Córdoba, se enfrentarán a la decisión trascendental de si Cambio Radical presentará un frente unido, respaldando a una única candidatura, o si, por el contrario, otorgarán a sus militantes una 'libertad moderada', permitiéndoles elegir individualmente entre la candidata del uribismo y el abogado. \La situación actual es compleja y refleja las dinámicas políticas en constante evolución. Inicialmente, Cambio Radical había mostrado claras señales de acercamiento hacia la candidatura de De la Espriella, incluso con algunos candidatos al Congreso utilizando la imagen del 'tigre', símbolo de la campaña, para potenciar sus aspiraciones. Sin embargo, los resultados de las consultas interpartidistas han introducido un elemento de duda y reevaluación. La destacada actuación de Paloma Valencia en la 'Gran Consulta por Colombia', donde obtuvo 3.2 millones de votos, junto con una mejora en las encuestas de intención de voto, ha generado un nuevo escenario. Para algunos analistas, la candidatura de Valencia proyecta una imagen de mayor estabilidad institucional, lo que ha generado interés dentro de Cambio Radical. A pesar de que algunos militantes ya están activamente involucrados en la campaña de De la Espriella y se espera un fuerte apoyo de la costa Caribe, las declaraciones del abogado han generado controversia. De la Espriella, al afirmar que no recibiría a los partidos políticos tradicionales, refiriéndose a ellos como 'los de siempre' y señalando la 'politiquería', ha planteado desafíos significativos para la estrategia de apoyo del partido. En una entrevista con el diario EL TIEMPO, De la Espriella matizó sus declaraciones al asegurar que no busca etiquetas, pero que la militancia es bienvenida a su campaña, siempre y cuando no haya estado alineada con el gobierno actual. 'No toda la gente en los partidos es mala. Hay gente buena que se ha enfrentado al Gobierno. Pero también hay quienes se alinearon con Petro y son cómplices del deterioro de la seguridad, del sistema de salud, de la economía. Aquí es bienvenida la militancia que no ha estado con el régimen. Pero no voy a aceptar rótulos de partidos'. \Este contexto de indecisión se extiende a otras fuerzas políticas importantes, como los conservadores, los liberales y el Partido de la U, quienes también se encuentran en un proceso de definición. Sin embargo, las dudas y las divisiones internas complican el panorama, con disidentes buscando unirse a la campaña del Pacto Histórico liderada por Iván Cepeda. Mientras tanto, en la Alianza Verde, el candidato del oficialismo cuenta con una clara mayoría, y el partido celebrará una reunión este lunes para consolidar su estrategia





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