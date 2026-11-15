Cambio Radical inicia investigaciones contra Gustavo Petro en Comisión de Acusación

La Comisión de Investigación y Acusación activa procesos contra el expresidente Petro por topes electorales y divulgación de historia clínica bajo gestión de Cambio Radical.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha reactivado los procedimientos judiciales y políticos dirigidos contra el expresidente Gustavo Petro, marcando un cambio significativo en el manejo de los expedientes que acumulaban estancamiento durante el periodo anterior. Aunque el exmandatario enfrenta un total de 370 indagaciones penales y disciplinarias vinculadas a su gestión gubernamental, la mayoría de estos casos permanecían sin avances concretos, especialmente aquellos asignados a congresistas pertenecientes al Pacto Histórico.

Impulso a expedientes electorales por Cambio Radical

El presidente actual de la Comisión para el periodo 2026-2027, Carlos Cuenca Chaux, integrante del partido Cambio Radical, asume la responsabilidad directa de liderar el análisis de 20 expedientes asignados a representantes independientes y de oposición, con el fin de determinar la procedencia o inasistencia de las acusaciones.

Also read Abelardo De La Espriella revoca políticas ambientales de Petro en primeros 100 días

Cuenca Chaux deberá continuar el estudio del caso relacionado con la presunta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, revisando las pruebas recopiladas para elaborar una propuesta de decisión formal que defina el rumbo de la investigación.

Este expediente cuenta con antecedentes decisivos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que identificó irregularidades sustanciales en la financiación de la campaña, incluyendo gastos no declarados en conceptos como publicidad y testigos electorales, así como aportes ausentes en los registros contables oficiales.

Advertisement

Sanciones del CNE y responsabilidad financiera

Como consecuencia de estas hallazgos, el CNE impuso sanciones administrativas superiores a los $5.300 millones a los responsables financieros y a los partidos políticos involucrados, citando la superación de los límites legales de financiación y el origen irregular de los recursos.

Entre los sancionados se encuentran Ricardo Roa, gerente de campaña y expresidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; María Lucy Soto, auditora, y los movimientos políticos Colombia Humana y la Unión Patriótica, cuyos detalles financieros serán revisados exhaustivamente por la comisión.

Con un documento que supera las 500 páginas, Carlos Cuenca Chaux deberá analizar si existen elementos probatorios suficientes para abrir una investigación formal contra Petro o si, por el contrario, corresponde adoptar una decisión inhibitoria que cierre el caso sin responsabilidad política.

Divulgación de historia clínica de Kevin Acosta

Otro de los expedientes clave a cargo del representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, investiga la presunta responsabilidad del expresidente por la divulgación pública de la historia clínica del menor Kevin Acosta, un niño de siete años fallecido en febrero de 2026.

Advertisement

La muerte del menor ocurrió por complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral agravada por hemofilia A severa, y la controversia surgió cuando Petro reveló detalles médicos durante una intervención en Uribia, La Guajira, afirmando que el niño sufrió una caída en bicicleta y que la madre rechazó una cirugía recomendada.

La revelación de información privada y confidencial generó cuestionamientos legales inmediatos, ya que la historia clínica es un documento protegido, y Daniel Briceño deberá evaluar si estas acciones constituyen una violación grave que amerite acusación ante la comisión.

Paralización por falta de recursos y cronograma

El congresista Daniel Briceño ha denunciado públicamente que la Comisión de Acusaciones permaneció en parálisis por falta de recursos, comunicando en su cuenta de X el pasado 7 de septiembre de 2026 que la institución llevaba más de un mes sin poder funcionar con normalidad.

A pesar de las dificultades operativas mencionadas, la reasignación de estos 20 expedientes a miembros de Cambio Radical y el Centro Democrático indica un intento por reactivar los procesos de rendición de cuentas contra la administración pasada, priorizando casos de alto impacto político y legal.