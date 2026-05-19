Cambios en el precio del dólar y en el mercado bursátil global

Este martes, el precio del dólar en Colombia inició con un aumento en comparación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Asimismo, la Bolsa de Nueva York abrió en rojo, lo que sugiere una nueva sesión de corrección en el sector tecnológico.

El precio del dólar en Colombia para este martes 19 de mayo comenzó con un promedio de $3.808, lo que implicó un aumento de $12 en comparación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.796,78.

La divisa estadounidense ha estado marcada por una gran volatilidad por diversas razones, tanto locales como internacionales. En el contexto local, las expectativas por las elecciones y los movimientos de mercado realizados por el Gobierno llevaron a que el peso se devaluara y el billete verde se sitúe en precios no vistos desde finales del año pasado.

En el internacional, los inversionistas siguen atentos a lo que pueda ocurrir en el Medio Oriente y a un posible giro hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación impulsada por los precios de la energía. El Dow Jones de Industriales, que representa al principal indicador de la Bolsa de Nueva York, cayó un 0,77 % en una nueva jornada de baja en el sector tecnológico.

Además, al inicio de la sesión, algunas de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) abrieron en rojo, como Advanced Micro Devices, Nvidia y Intel





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