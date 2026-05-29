Cambios en horarios de recolección de basuras en cuatro comunas de Medellín a partir de junio

Emvarias anuncia modificaciones en los días y horarios de recolección de residuos ordinarios en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez de Medellín, con el objetivo de reducir la acumulación de basura en las calles y mejorar el servicio de aseo.

Emvarias , la empresa encargada del servicio de aseo en Medellín , ha anunciado cambios en los horarios de recolección de residuos ordinarios en cuatro comunas de la ciudad, que entrarán en vigencia a partir de la primera semana de junio.

La medida busca reducir la permanencia de los desechos en las calles y mejorar la eficiencia del servicio público de aseo, en respuesta a quejas frecuentes por acumulación de basura y malos olores en varios sectores. Las comunas afectadas son Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, donde se modificarán tanto los días como las franjas horarias para la disposición de la basura.

La empresa recomienda a los residentes estar atentos a los cambios y sacar sus residuos únicamente en los horarios establecidos para evitar sanciones y contribuir a un entorno más limpio. En la comuna 1 Popular, los barrios Villa Guadalupe y San Nicolás tendrán recolección los lunes y jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., con delimitaciones específicas de calles y carreras.

Villa Guadalupe desde la carrera 48 hasta la 42B, excluyendo la 42B, entre calles 97A y 94A. San Nicolás entre carreras 48 y 49, calles 98A y 94; y entre carreras 49A y 46A, calles 94 y 95. En la misma comuna, otros sectores como Villa Guadalupe (zona diferente) y Carpinelo tendrán horarios distintos: martes y viernes, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., respectivamente.

También los barrios Popular y Santo Domingo tendrán recolección miércoles y sábados en dos franjas: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., según el sector específico, con áreas como entre calles 111 y 124, carreras 46 y 43A, y sobre la carrera 42B entre calles 106 y 121. En la comuna 2 Santa Cruz, los barrios La Rosa y Moscú 1 deberán sacar sus residuos los lunes y jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., con áreas como entre carreras 48 y 50, calles 97A y 99 para La Rosa; y calle 100 entre carreras 44A y 46A para Moscú 1.

En la comuna 3 Manrique, los barrios Manrique, El Pomar y Campo Valdés 2 tendrán recolección lunes y jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., entre carrera 45 y carrera 41, vía Santo Domingo, y entre calles 67 y 79. Además, barrios como La Cruz, Bello Oriente y Versalles 2 tienen horarios martes y viernes en diferentes franjas: La Cruz de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., Bello Oriente de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., y Versalles 2 de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., con delimitaciones como sobre la carrera 27 entre calles 69 y 71.

En la comuna 4 Aranjuez, el barrio Palermo, sector Puerto Nuevo, tendrá recolección lunes y jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., cerca de la Estación de Policía de Aranjuez, entre calles 93F y 95, carreras 55 y 55A. La empresa Emvarias hace un llamado a la comunidad para que cumpla estrictamente con los nuevos horarios y solo saque los residuos en los tiempos establecidos, con el fin de evitar acumulaciones y problemas de limpieza en las calles. Esta iniciativa busca mejorar la calidad del servicio y contribuir a un entorno más limpio y ordenado en Medellín.

Para mayor información o consultas sobre si su sector está incluido, los ciudadanos pueden comunicarse a través de la línea de WhatsApp 3044037188. La empresa también recuerda que los residuos deben ser presentados en bolsas cerradas y en los lugares designados para facilitar la recolección. Con estos cambios, se espera reducir significativamente el tiempo que los desechos permanecen en las calles, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de estas comunas





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