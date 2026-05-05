Cambios en la junta directiva de ISA: Olga Patricia Castaño Díaz asume como presidenta encargada

La junta directiva de Interconexión Eléctrica (ISA) anunció cambios en su liderazgo corporativo, designando a Olga Patricia Castaño Díaz como nueva presidenta encargada. La decisión, tomada en la sesión número 958, también incluye la reorganización de los comités de la empresa y la reelección de Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de la junta.

Interconexión Eléctrica ( ISA ) anunció que, durante la sesión número 958 de su junta directiva , celebrada el 29 de abril y reanudada el 4 de mayo, se adoptaron decisiones significativas en materia de liderazgo corporativo .

Con el voto mayoritario de sus miembros, la junta determinó que Gabriel Jaime Melguizo Posada dejará de ejercer como presidente encargado de la compañía, aunque continuará en su puesto como vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía. En su lugar, fue designada por unanimidad Olga Patricia Castaño Díaz como nueva presidenta encargada. Castaño Díaz, quien venía desempeñándose como vicepresidenta de Estrategia desde 2014, cuenta con una extensa trayectoria de 26 años dentro de la empresa.

Es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia y posee un Master of Science in Operational Research de la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, además de un certificado en General Management and Advanced Leadership de la Universidad de Cambridge. Durante su carrera en ISA, ha ocupado cargos estratégicos, incluyendo la Gerencia de Gestión Corporativa en ISA Vías en Chile. También lideró la transformación organizacional que permitió separar el rol matriz de la compañía en 2013.

Además, ha estado al frente de las últimas cuatro formulaciones estratégicas de ISA y su implementación. En la misma sesión, la junta directiva reelegió por unanimidad a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de la junta. Zárate, miembro independiente, venía desempeñando este cargo desde abril de 2025, lo que garantiza la continuidad en el liderazgo del máximo órgano de gobierno corporativo de la empresa.

La junta también aprobó por unanimidad la nueva conformación de sus comités, un elemento clave para la supervisión y toma de decisiones estratégicas en ISA. El comité de Negocios estará presidido por Germán Arce Zapata e integrado por Fabiola Leal Castro, Juan Pablo Zárate Perdomo, Álvaro Torres Macías y David Riaño Alarcón.

El comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación estará encabezado por Fabiola Leal Castro, con la participación de Astrid Martínez Ortiz, Juan Pablo Zárate Perdomo, Ricardo Roa Barragán y Juan Emilio Posada Echeverri. Por su parte, el comité de Auditoría y Riesgos será presidido por Astrid Martínez Ortiz e integrado por Álvaro Torres Macías, Mónica de Greiff Lindo, Germán Arce Zapata y Juan Emilio Posada Echeverri.

Mientras que el comité de Talento Organizacional estará bajo la presidencia de Juan Emilio Posada Echeverri, con miembros como Germán Arce Zapata, Fabiola Leal Castro, Mónica de Greiff Lindo y David Riaño Alarcón. Vale la pena destacar que varios de los integrantes de estos comités son miembros independientes, lo que refuerza las prácticas de buen gobierno corporativo dentro de la organización.

Los cambios anunciados por ISA reflejan un ajuste en su estructura directiva y de gobierno corporativo, en línea con los desafíos del sector energético y las necesidades de ejecución estratégica de la compañía. La designación de una figura con amplio conocimiento interno como Olga Patricia Castaño apunta a garantizar continuidad en la estrategia, mientras que la ratificación de la junta y la reorganización de comités fortalecen la supervisión y la toma de decisiones en la organización





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