Cambios en la reforma laboral de Colombia: recargos dominicales subirán al 90% en 2026 y jornada laboral bajará a 42 horas semanales

A partir de julio de 2026, Colombia implementará un aumento del 90% en los recargos dominicales y festivos, además de reducir la jornada laboral máxima a 42 horas semanales, lo que generará ajustes significativos en los salarios horarios y en las condiciones de trabajo, conforme a lo establecido en la Ley 2466 de 2025 y la Ley 2101 de 2021.

Desde julio de 2026, Colombia implementará cambios significativos en la legislación laboral que afectarán tanto a empleados como a empleadores. Uno de los principales ajustes será el aumento del recargo por trabajo dominical y festivo, que subirá del 80% actual al 90%, según lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025.

Este incremento también reflejará mayores compensation para las horas extra, especialmente aquellas laboradas en horario nocturno o en días festivos. La reforma inclinará la reducción gradual de la jornada laboral semanal, que inicialmente fue fijada en 44 horas desde la Ley 2101 de 2021. A partir del 15 de julio de 2026, la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Esto conllevará un aumento del valor de la hora ordinaria, lo que se traducirá en salarios horarios más altos.

Por ejemplo, un trabajador que gane el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, recibirá $8.338 por cada hora ordinaria desde el 15 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026, comparado con $7.959 hasta el 14 de julio. Las horas extra nocturnas en domingos o festivos, por su parte, alcanzarán un valor de hasta $22.095 para quienes perceiban el salario mínimo, producto de sumar un 165% de recargo. La normativa también establecerá límites estrictos para el trabajo suplementario.

Máximo dos horas extra al día, con un tope de 12 horas semanales. Para aquellos trabajadores que realicen labores en su horario habitual pero en días festivos, el pago no será como hora extra, sino como recargo dominical, con un valor aproximado de $15.842 por hora. La regulación mantendrá en vigor el horario nocturno establecido entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. , mientras las horas diurnas se reconocerán de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.

Estos cambios reflejan una adaptación legal para proteger los derechos de los trabajadores y alinear las obligaciones de los empleadores con las condiciones laborales internacionales





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