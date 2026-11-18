El Cambridge Dictionary selecciona la palabra 'human' como la elegida para 2026, destacando la ansiedad por la inteligencia artificial y el futuro laboral.

El reconocido Cambridge Dictionary ha anunciado oficialmente que la palabra "human" es la elegida como la palabra del año 2026, una decisión que refleja el profundo impacto cultural y social generado por la rápida expansión tecnológica en los últimos meses. Este anuncio se realiza en un contexto donde la inteligencia artificial se ha convertido en el tema central de debate, difuminando las fronteras tradicionales entre las capacidades humanas y las máquinas automáticas.

Contexto tecnológico y definición oficial

La lexicógrafa Francesca Woodward, portavoz del Cambridge Dictionary, declaró a la agencia AFP que esta elección captura perfectamente el "espíritu de 2026" en medio de advertencias crecientes sobre los peligros inherentes a la automatización avanzada. El diccionario define "human" como la posesión de cualidades, defectos y emociones propias de los seres humanos, estableciendo explícitamente una contraposición frente a los dioses, los animales o las máquinas. Esta definición busca reafirmar la identidad humana en un momento de incertidumbre tecnológica sin precedentes.

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Preocupación laboral y uso del lenguaje

Las personas se han cuestionado realmente qué significa ser humano, especialmente debido a la creciente preocupación de que la inteligencia artificial pueda reemplazar determinados empleos en diversos sectores económicos. Los lexicógrafos del diccionario han observado un aumento significativo en el uso de la palabra "human" dentro de expresiones compuestas como "human-made" (hecho por humanos) o "human-author" (autor humano). Este cambio lingüístico indica un esfuerzo colectivo por distinguir explícitamente la creación y autoría humanas de los generados por sistemas algorítmicos.

El término 'agent' y otros candidatos

Entre los otros términos que aspiraban a convertirse en la palabra del año figuraba "agent", definido técnicamente como un sistema de inteligencia artificial capaz de funcionar de manera compleja sin control humano. Este tipo de sistema se utiliza generalmente para tomar decisiones autónomas, lo que plantea preguntas éticas y prácticas sobre la delegación de responsabilidades. La selección final privilegió el término más amplio y emocionalmente resonante frente a la descripción técnica de las herramientas de automatización.

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El fenómeno FOBO y el miedo a la obsolescencia

En el mismo ámbito tecnológico, el diccionario está estudiando la posibilidad de incorporar el término "FOBO", que significa "fear of becoming obsolete" o miedo a quedar obsoleto. Este concepto describe la ansiedad específica de perder el empleo porque el puesto podría ser reemplazado por la inteligencia artificial, un temor que resuena en miles de trabajadores. La inclusión potencial de este término subraya la seriedad con la que las instituciones lingüísticas están tomando las implicaciones económicas de la automatización.

Impacto social y reflexiones futuras

La elección de la palabra "human" por parte del Cambridge Dictionary no es solo un ejercicio lexicográfico, sino un reflejo de una sociedad en transición que debe navegar nuevas realidades laborales. La expansión de la inteligencia artificial ha obligado a redefinir el valor del trabajo humano y las capacidades únicas que no pueden ser replicadas por máquinas. Este fenómeno continuará monitoreándose a medida que evolucionen las capacidades de los sistemas de IA.