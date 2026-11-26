Un camión con pólvora volcó y explotó en la vía San Martín-San Alberto el 26 de noviembre. El conductor escapó ileso, pero el accidente paralizó la zona y levantó dudas sobre el cumplimiento legal de la carga.

Un camión cargado con material pirotécnico se volcó y explotó el jueves 26 de noviembre en la tarde, generando un serio incidente de seguridad en el departamento del Cesar. El siniestro ocurrió en el tramo de la carretera nacional que conecta los municipios de San Martín y San Alberto, específicamente poco antes de las 3:00 p. m.

El conductor logró salir de la cabina con vida antes de que las llamas consumieran el vehículo, resultando ileso. Las primeras informaciones indican que el operario perdió el control del camión tipo turbo al tomar una curva, y el peso de la carga influyó en la maniobra, provocando que el automotor terminara volcado a un costado de la vía.

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Detalles del accidente y consecuencias

Tras el impacto inicial, parte del cargamento de artículos pirotécnicos salió de la carrocería y comenzó a encenderse rápidamente. En cuestión de minutos, el fuego alcanzó el vehículo y provocó varias detonaciones que fueron escuchadas claramente en el sector circundante.

Las llamas consumieron la cabina y el chasis hasta dejar el camión reducido a escombros. El vehículo fue declarado en pérdida total por las autoridades correspondientes, marcando el fin de la unidad que transportaba la mercancía peligrosa.

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Respuesta de las autoridades locales

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de San Martín llegaron al lugar para controlar las llamas, enfriar los restos de material pirotécnico y asegurar el perímetro. Por el riesgo de nuevas explosiones y la presencia de humo sobre la carretera, las autoridades suspendieron temporalmente el tránsito vehicular en la zona.

La intervención de los equipos de emergencia fue crucial para evitar daños mayores a la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los transeúntes, mientras se investigaban las causas exactas de la pérdida de control.

Marco legal sobre transporte de explosivos

En Colombia, la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023 establecen requisitos estrictos para el manejo y transporte de estos materiales. La mercancía debe movilizarse en vehículos acondicionados específicamente para ese propósito, con señalización adecuada y equipos de extinción de incendios.

El incumplimiento de estas disposiciones puede ocasionar el decomiso del material y multas de entre uno y 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas sanciones buscan disuadir prácticas irregulares que pongan en riesgo a la población.

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Sanciones por poner en riesgo vidas

Cuando la conducta pone en riesgo la vida de otras personas o causa daños en la infraestructura, las sanciones pueden llegar a entre 100 y 300 salarios mínimos. Además de las responsabilidades administrativas y económicas, existen posibles responsabilidades penales para quienes violen estas normas de seguridad.