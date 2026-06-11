Camión de tatuajes gratis en campaña de De la Espriella: una estrategia emocional y visual

La campaña de Abelardo de la Espriella ha estado atravesada por acusaciones cruzadas, debates legales y choques en redes sociales. Ahora, la estrategia de un camión de tatuajes gratis ha llamado la atención por su inusualidad y su conexión emocional con la campaña. La escena muestra cómo las campañas actuales no solo buscan votos, sino también pertenencia y cómo la política está entrando en terrenos más emocionales, visuales y virales.

La segunda vuelta presidencial no solo se está jugando en debates, entrevistas y adhesiones política s. También se está moviendo en las calles, en redes sociales y en estrategias que parecen más cercanas a una campaña de marca que a un camión móvil acondicionado como estudio de tatuajes para que sus seguidores se tatuaran tigres totalmente gratis, según se observa en un video conocido por este medio.

La escena llamó la atención porque el tatuaje no es un símbolo menor: el tigre se ha convertido en uno de los emblemas más reconocibles de la campaña de De la Espriella, usado por sus seguidores como una forma de identidad política en redes sociales, prendas, piezas gráficas y mensajes de respaldo. WestCol sacó las ‘garras’ a periodistas que lo criticaron por sus streams con Uribe, Petro y De la Espriella El vehículo fue visto en Bogotá y funcionaba como una especie de estudio ambulante, donde simpatizantes podían marcarse la piel con la figura del tigre sin pagar.

En medio de una campaña marcada por la polarización, la estrategia despertó conversación por lo inusual: ya no se trata solo de portar una camiseta, ondear una bandera o compartir una publicación, sino de llevar el símbolo político en el cuerpo. El episodio muestra cómo las campañas actuales no solo buscan votos, sino también pertenencia. En una elección tan cerrada, cada gesto se convierte en mensaje, y cada símbolo puede funcionar como una forma de comunidad entre los seguidores.

En el caso de De la Espriella, esa construcción visual ha sido parte central de su campaña. El tigre aparece como una imagen de fuerza, carácter y confrontación, elementos que también han marcado buena parte del tono discursivo del candidato durante la contienda. El contexto electoral explica por qué este tipo de estrategias adquieren tanta visibilidad.

Abelardo de la Espriella llegó a la segunda vuelta después de quedar primero en la primera jornada electoral conLa diferencia entre ambos fue estrecha, por lo que la segunda vuelta se convirtió en una disputa por cada voto. Los ciudadanos que apoyaron otras candidaturas, los indecisos y quienes no participaron en la primera jornada ahora son claves para definir quién llegará a la Casa de Nariño.

Foto Abelardo de la Espriella: Publimetro y redes sociales Abelardo de la Espriella, en una jornada que definirá el rumbo político del país. La campaña ha estado atravesada por acusaciones cruzadas, debates legales, choques en redes sociales y una fuerte batalla simbólica entre los sectores que respaldan a cada candidato. En ese ambiente, el camión de tatuajes gratis no pasa como una simple curiosidad.

Es una muestra de cómo la política también está entrando en terrenos más emocionales, visuales y virales, donde la identidad del votante se expresa más allá del discurso. Para algunos seguidores, tatuarse un tigre puede ser una forma de compromiso con una causa política. Para otros, la escena abre preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las campañas para convertir una candidatura en una marca personal y colectiva. Lo cierto es que, con la segunda vuelta encima, cada imagen cuenta.

Y si antes las campañas buscaban que la gente llevara una gorra, una camiseta o un afiche, ahora la conversación llegó a otro nivel: llevar el símbolo político directamente en la piel





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Camión De Tatuajes Campaña De De La Espriella Identidad Política Segunda Vuelta Presidencial Camión De Tatuajes Gratis Estrategia Emocional Y Visual Campaña De Abelardo De La Espriella Campaña De De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Campaña De Abelardo De La Espriella Camión De Tatuajes Gratis Campaña

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo De la Espriella propone auditoría exhaustiva y reducción burocrática para sanear las finanzas del EstadoEl candidato presidencial Abelardo De la Espriella aclara que no habrá liquidaciones inmediatas de instituciones estatales, sino una reorganización basada en auditorías contables y la eliminación de duplicidades administrativas.

Read more »

Katherine Miranda respalda a Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencialLa congresista Katherine Miranda anunció oficialmente su apoyo al candidato Abelardo De la Espriella, impulsando la estrategia de derecha frente a Iván Cepeda en un clima de alta polarización.

Read more »

José Manuel Restrepo se robó miradas en la final Nacional vs Junior: lo recibieron al grito de “vice”Fórmula de Abelardo de la Espriella fue al partido Nacional vs Junior

Read more »

Abelardo De La Espriella denunció presunta compra de votos en el Caribe: esto dijoEl candidato presidencial formuló una serie de denuncias que involucran directamente al presidente Gustavo Petro, al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y a una veintena de dirigentes del norte del país.

Read more »