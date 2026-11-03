Camila Gómez Hernández de voleibol a soldado profesional en EE.UU.

La líbero Camila Gómez Hernández, exjugadora de Colombia, se gradúa como bombera y soldada. Su nuevo objetivo es el Mundial 2027 con la selección nacional femenina.

Camila Fernanda Gómez Hernández, reconocida internacionalmente como la líbero principal de la Selección Colombia de voleibol, ha completado una transición profesional sin precedentes al convertirse en soldada de la Guardia Nacional del Ejército de Florida. La deportista, nacida en Buenaventura y conocida cariñosamente como La Chiqui, finalizó su formación en la Academia de Bomberos de Miami durante 2025 y obtuvo su graduación militar en 2026.

Trayectoria Deportiva y Formación Académica

Desde que tenía cinco años de edad, Camila Fernanda Gómez Hernández desarrolló una pasión inquebrantable por el voleibol que la llevó a representar tanto a la Selección Valle del Cauca como a la selección absoluta de Colombia. Su talento excepcional le permitió radicarse en Estados Unidos, donde logró equilibrar sus estudios académicos con su carrera deportiva de alto rendimiento. Este equilibrio le permitió disputar el Mundial de Voleibol de 2022, torneo que se celebró conjuntamente en Polonia y Países Bajos, consolidando su estatura como una figura clave en el equipo tricolor.

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Con una estatura de 1,58 metros, La Chiqui conquistó los coliseos mundiales mediante su destreza técnica y capacidad física superior. Sin embargo, tras su participación en el campeonato global, tomó la decisión estratégica de pausar temporalmente su actividad competitiva para emprender un nuevo camino profesional. Esta decisión no representó un abandono de la disciplina, sino una reorientación de sus habilidades hacia el servicio comunitario y la defensa civil en territorio estadounidense.

Integración a las Fuerzas Armadas Estadounidenses

La incorporación de Camila Gómez Hernández a la estructura militar de Estados Unidos fue oficializada mediante un mensaje institucional que destacaba su liderazgo y ambición. Las autoridades de la Guardia Nacional del Ejército de Florida expresaron su orgullo por recibir a una profesional con su historial de determinación. Su capacidad física, reforzada por la huella deportiva acumulada durante casi dos décadas, le permitió sobresalir significativamente en las pruebas de ingreso y certificación requeridas por la institución.

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El proceso formativo incluyó la obtención del título de bombera en Miami en 2025, seguido de su graduación como soldada en 2026. Esta doble certificación la prepara ahora para atender emergencias complejas, incendios estructurales y todo tipo de llamados de la comunidad. Además del manejo táctico de armas, su perfil profesional abarca la respuesta inmediata ante desastres naturales y situaciones de crisis urbana, combinando su herencia atlética con la rigurosidad militar.

Reacciones y Proyección al Mundial 2027

Las felicitaciones llegaron rápidamente desde sus compañeras de la Selección Colombia, quienes reconocen su versatilidad y compromiso. Laura Pascua y Juliana Toro, esta última antioqueña con quien alternó posiciones como líbero, destacaron públicamente su logro en redes sociales. A sus 31 años, Camila mantiene viva la aspiración de clasificar con Colombia a unos Juegos Olímpicos, fundamentando su motivación en la disciplina diaria y la convicción personal necesaria para alcanzar metas deportivas de élite.

El siguiente hito competitivo para La Chiqui es el Mundial de Voleibol de 2027, programado para disputarse entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre en Estados Unidos y Canadá. La Selección Colombia femenina, bajo la dirección técnica del brasileño Guilherme Schmitz, ya ha asegurado su cupo junto a Brasil y Argentina en Sudamérica. Camila Gómez Hernández afirma estar lista para luchar por un lugar en el equipo nacional en este torneo, donde Colombia busca sumar su tercera clasificación histórica tras las ediciones de 2022 y Tailandia 2026.