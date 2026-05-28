Camila Osorio avanza a la tercera ronda de Roland Garros tras vencer a Yulia Putintseva en un épico duelo de tres sets

La tenista colombiana superó a la rusa-putinesa en un partido de tres horas y media, logrando su primera clasificación a los octavos de final en el Abierto de Francia y ascendiendo 21 puestos en el ranking mundial.

Camila Osorio , la joven tenista de 24 años originaria de Cucuta, vivió una tarde inolvidable en los terrenos de arcilla de Roland Garros . En un duelo que se extendió durante tres horas y media, la colombiana superó a la experimentada Yulia Putintseva de Kazajistán con un marcador de 7-5, 6-7 (6) y 7-5, garantizando así su pase a la tercera ronda del Abierto de Francia por primera vez en su carrera.

El encuentro, que se transformó en una auténtica montaña rusa de emociones, estuvo marcado por múltiples quiebres, juegos de larga duración y una intensa discusión entre Putintseva y la jueza de línea durante el tie‑break del segundo set. Osorio demostró una gran capacidad de recuperación mental, sobreponiéndose a los cuatro puntos de partido que falló en el segundo set para decidir el encuentro en un decisivo tercer parcial, donde logró revertir un 5-3 en contra y cerrar con un buen 7-5.

Desde el inicio, ambas jugadoras mostraron un nivel de juego muy parejo. Osorio abrió con un par de oportunidades de quiebre y, tras un intenso intercambio, se impuso en el primer set al romper en el doceavo juego, llevándose el parcial 7-5. El segundo set se mantuvo al máximo de la intensidad, con servicios vacilantes y varias salvadas de quiebre por parte de ambas.

En el momento crítico, cuando el marcador de tie‑break llegó a 4-4, una acalorada discusión entre Putintseva y la árbitra interrumpió el juego, pero la colombiana mantuvo la serenidad y, aunque perdió el tie‑break 6-7, quedó a un set del triunfo. La kampf en la arena se trasladó al tercer set, donde Putintseva, con una ventaja de 5-3, parecía encaminada a cerrar la victoria.

Sin embargo, Osorio encendió una racha imparable, ganó cuatro juegos consecutivos, forzó errores en la devolución y se alzó finalmente con el tercer set, sellando la partida y provocando una gran ovación del público parisino. Esta hazaña no solo representa el mejor desempeño de Osorio en un Grand Slam desde su sorprendente paso por Wimbledon en 2021, sino que también la coloca a la par del mejor resultado colombiano en Roland Garros, igualando la marca de Fabiola Zuluaga de 2004.

Con la victoria, la colombiana saltó 21 puestos en el ranking mundial, acercándose al puesto 65, y mantiene viva la esperanza de seguir avanzando en el torneo, tal vez hasta los octavos de final donde podría enfrentar a la rusa Anna Kalinskaya. El triunfo también subraya la buena racha que atraviesa Osorio en tierra batida, después de sus recientes éxitos en el torneo de Rabat y la eliminación de la favorita Ekaterina Alexandrova en la primera ronda del Abierto de Francia.

La jugadora sigue demostrando que el talento sudamericano puede brillar en los escenarios más exigentes del tenis internacional, y su actuación en París será recordada como una de las más memorables de la edición 2026





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