Camila Sepúlveda aclara relación con Camilo Cifuentes y anuncia nacimiento de Juanito

Camila Sepúlveda confirma el nacimiento de Juanito con Camilo Cifuentes. La influencer aclara que no retoman su vínculo sentimental tras semanas de controversia pública y rumores.

Camila Sepúlveda confirmó el 31 de octubre el nacimiento de su primer hijo, Juanito, compartiendo fotografías en la plataforma Instagram junto a Camilo Cifuentes. La publicación generó una intensa interrogante entre los seguidores sobre si la pareja había reanudado su vínculo sentimental tras semanas de distancia pública. Para disipar cualquier duda, la creadora de contenido emitió un comunicado directo estableciendo los límites de su nueva dinámica familiar.

El nacimiento de Juanito y la respuesta inmediata

La madre del bebé publicó una serie de imágenes tomadas en el hospital donde aparecía junto al recién nacido y Cifuentes. Acompañó estas instantáneas con un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores para anunciar la llegada del pequeño. En sus palabras, Sepúlveda declaró que Juanito representa una de sus razones más grandes para vivir, amar y aprender. La influencer aprovechó el espacio también para agradecer a las mujeres que la acompañaron durante su embarazo, reconociendo especialmente el apoyo recibido en los momentos más complejos.

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Aclaración sobre la supuesta reconciliación amorosa

Ante las especulaciones de los internautas, Camila Sepúlveda utilizó una historia de Instagram para aclarar su posición. La influencer sostuvo explícitamente que compartir la alegría de la paternidad no implica necesariamente el retorno de una relación sentimental. Sepúlveda expresó su deseo de que esta etapa se viva desde el respeto, la cordialidad y el compromiso parental, sin que ello se confunda con una pareja. El objetivo declarado es garantizar el bienestar de Juanito por encima de cualquier interpretación errónea.

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El origen de la controversia sentimental

La situación familiar se desarrolló bajo la sombra de una polémica que envolvió la relación de la pareja durante octubre de 2026. Camilo Cifuentes fue vinculado públicamente con la influenciadora española Anthía López, conocida como La Mijita, tras circular imágenes de un supuesto vínculo. En medio de este escándalo, Cifuentes admitió falta de honestidad en su vida privada, mientras que López negó su responsabilidad en la ruptura. Camila Sepúlveda optó entonces por alejarse del debate público para concentrarse en su estado.

Compromiso parental y próximos pasos

Tras el parto, ambos padres declararon su intención de construir una dinámica basada en la comunicación y la madurez. La prioridad de Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda es mantener una relación cordial para la crianza compartida del niño. El pequeño, cuyo rostro no fue expuesto públicamente, marcará el inicio de una nueva etapa para ambos como exparejas. Sus caminos continuarán separados en lo sentimental, pero unidos por la responsabilidad de criar a Juanito.