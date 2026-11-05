Camilo Durán brilla con doblete ante el Besiktas y consolida su éxito en la Europa League con el Celtic

Camilo Durán anotó un doblete clave para la victoria del Celtic sobre el Besiktas en la Europa League, reafirmando su estatus como goleador colombiano en competiciones europeas.

Camilo Durán firmó una actuación determinante al marcar dos goles para el Celtic de Escocia en la victoria 3-2 contra el Besiktas de Turquía. Este encuentro correspondió a la cuarta fecha de la liguilla de la Europa League y puso en evidencia la eficiencia del delantero colombiano ante las exigencias continentales.

El atacante colombiano ingresó a la actividad deportiva habiendo estado con la Selección de mayores en la última fecha Fifa en Estados Unidos. Su contribución ofensiva fue crucial en los instantes finales del partido, ya que concretó los tantos cuando el reloj marcaba 78 y 87 minutos de juego. Estas anotaciones aseguran el triunfo escocés y suman puntos vitales para la clasificación.

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El impacto del doblete de Camilo Durán en Europa

Esta actuación representa el segundo doblete de Durán con el equipo escocés desde que llegó al club en agosto pasado, procedente del Qarabag de Azerbaiyán. Ambos récipes de anotaciones se han registrado exclusivamente en torneos internacionales, lo que subraya su papel como especialista en grandes encuentros.

El primer tanto de esta naturaleza ocurrió durante la fase de clasificación a la liguilla de Champions, específicamente contra el LASK de Austria. La consistencia de Durán en escenarios europeos lo ha posicionado como una pieza inamovible en la estrategia ofensiva del Celtic, demostrando frialdad y capacidad goleadora frente a rivales de alto nivel.

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Estadísticas y reconocimiento del delantero colombiano

Durán festejó el mayor número de goles en el estadio de su equipo, acumulando 13 dianas en 20 partidos disputados hasta la fecha con la camiseta escocesa. Esta producción le ha valido el reconocimiento como una de las mejores contrataciones de la temporada actual, validando la confianza depositada en sus capacidades por la directiva del club.

Formado en la cantera de Independiente Medellín, el joven de 24 años se ha consolidado como uno de los goleadores colombianos más letales en torneos internacionales del Viejo Continente. Su trayectoria en campeonatos Uefa es notable, ya que ha marcado 10 goles en apenas dos temporadas compitiendo en ellas, mostrando una tasa de éxito extraordinaria.

Proyección en la Selección Colombia y futuro

La campaña pasada, cuando vestía la casaca del Qarabag, Durán marcó cinco goles en la Liga de Campeones y se metió en el podio de futbolistas criollos que más tantos consiguió en una sola campaña de Champions. Compartió este reconocimiento con Jackson Martínez, Luis Díaz, quienes ambos marcaron 7, y Falcao García, que festejó 5 dianas en esa instancia.

En la temporada actual, el delantero ya suma dos goles en esta edición de la Champions y tres festejos en la Europa League. Su rendimiento lo postula como candidato para ser convocado por Néstor Lorenzo a los duelos amistosos que tendrá la Selección Colombia contra Chile en la segunda y tercera semana de noviembre.

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Durán espera destacarse en la competición europea siguiendo el ejemplo de figuras históricas como Falcao García, máximo goleador criollo en la competencia con 48 festejos, y Alfredo Morelos, quien suma 32, la mayoría anotados con los Rangers de Escocia, gran rival del Celtic. El contexto deportivo actual favorece su proyección tanto a nivel de clubes como en la élite del fútbol colombiano.